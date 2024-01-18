Учёные решили, что мужчины реже женщин страдают «топографическим кретинизмом»

Считается, что мужчины лучше женщин ориентируются на местности и реже страдают так называемым «топографическим кретинизмом» — низкими навыками чтения карт и ориентирования. Ранние теории предполагали, что причина этого кроется в эволюции, но исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что корни такой способности совершенно иные.

Чтобы выяснить, почему мужчины на самом деле лучше ориентируются на местности, исследователи провели эксперимент, который описали в издании The Royal Society Journal. В нем они изучили 21 вид, включая раков, шимпанзе, красящего древолаза, панд, лошадей и людей. Первым делом изучили размеры ареала обитания видов, чтобы понять, как далеко от него могут уйти представители разных полов. Также в течение года исследователи следили за привычками подопытных — чтобы сравнить, как меняются их способности в сезон размножения и в обычное время.

Что же касается людей, то их разделили на три группы: одни передвигались исключительно по карте, вторые опирались на устные инструкции, третьи руководствовались подсказками навигатора.

Изучив полученные данные, исследователи пришли к нескольким выводам.

Во-первых, выяснилось, что самки чаще путешествуют на более далекие расстояния.

Во-вторых, самцы, пусть и реже уходили далеко, лучше ориентировались на местности. Это касалось всех видов, принимавших участие в эксперименте.

Второй пункт идет вразрез с выводами, сделанными в предыдущих работах, авторы которых полагали, что мастерство навигации зависит от эволюции. Ведь раньше исследователи считали, что мужчины исторически чаще женщин уходили дальше от дома — за добычей.

По словам ученых, результаты нового исследования показали, что «половые различия в поведении или производительности могут возникнуть в результате биологических или культурных процессов, которые имеют мало общего с эволюцией».

И в большой степени это зависит от того, как воспитываются представители разных полов. Например, мальчики чаще девочек играют на улице, и это позволяет им знакомиться с окружающей средой, улучшает навигационные способности. Но стоит убрать это гендерное разделение, мужчины и женщины начали бы ориентироваться в пространстве одинаково.

И если у людей способность ориентироваться в пространстве еще можно объяснить, то отдельные птицы, рыбы, насекомые и млекопитающие проявляют такие чудеса навигации, что над их загадкой будут биться, кажется, еще не одно десятилетие.