Разрушен стереотип о продолжительности сна не менее восьми часов

Международная команда ученых из семи стран опровергли стереотип о том, что спать надо не менее восьми часов в сутки, иначе это негативно скажется на функциях головного мозга и нервной системы. Оказывается, для здоровья мозга достаточно 6,5 часов. Результаты исследования опубликованы в Nature Human Behaviour.

Ученые проанализировали данные МРТ почти четырех тысяч человек в возрасте от 20 до 89 лет. Все участники на протяжении всей жизни спали примерно семь часов. Анализ томограмм показал, что более продолжительный сон связан с большей потерей объема вещества мозга в задних отделах, а более короткий сон — белого вещества мозжечка и таламуса.

Однако после детального анализа выяснилось, что у людей, которые спят шесть с половиной часов, зафиксированы максимальный объем подкорковых структур и самая толстая кора больших полушарий. Таким образом, именно такая продолжительность отдыха поможет сохранить здоровье головного мозга. И сильные отклонения от нормы могут приводить к нарушениям.

Таким образом исследователи доказали, что для здоровья головного мозга оптимальное количества сна равняется шести с половиной часам.

А чтобы просыпаться бодрым, ученые советуют не использовать гаджеты перед сном и проветривать помещение вечером.

Анна Морозова