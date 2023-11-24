Разрушен миф, что трудоголики получают удовольствие от работы

Считается, что люди, которые работают больше, чем остальные, получают удовольствие от трудовой деятельности. Однако ученые из Болонского и Трентского университетов Италии провели исследование и выяснили, что у трудоголиков настроение в среднем хуже, чем у других сотрудников этих же компаний. Результаты опубликованы в Journal of Occupational Health Psychology.

В исследовании участвовали 139 штатных сотрудников, которые трудятся во внутренних отделах компании, не взаимодействуя с клиентами. Сначала все они прошли психологический тест для оценки уровня зависимости от своей деятельности. Далее при помощи приложения, рассылающего на смартфон короткие анкеты примерно каждые 90 минут с 09:00 до 18:00 в течение трех рабочих дней (понедельник, среда и пятница), ученые проанализировали настроение и восприятие нагрузки добровольцев.

Оказалось, что настроение людей с трудоголизмом было хуже, чем у остальных работников. Зависимые от трудовой деятельности люди не получают больше удовольствия. «Первоначальная эйфория дает путь к негативному эмоциональному состоянию, которое охватывает человека даже во время работы», — добавили авторы работы.

Проанализировав данные, исследователи также выяснили, что у трудоголиков негативное настроение в течение всего рабочего дня, вне зависимости от нагрузки.

Были обнаружены и гендерные различия: зависимость между чрезмерной работой и плохим настроением больше выражена у женщин, чем у мужчин. По словам ученых, это указывает на большую уязвимость первых к трудоголизму. Возможно, это связано с тем, что на них возложены гендерные ожидания, все еще сильные в современном мире.

Ученые подчеркнули, что что зависимость от работы чревата негативными последствиями как для отношений с семьей и друзьями, так и для организма, и психики. Так называемые болезни переутомления могут привести даже к летальному исходу.

Больше всего трудоголиков в Москве и Санкт-Петербурге. В топ-5 город с жителями, зависящими от работы, попали также Новосибирск и Челябинск.

Анна Морозова