Вот в каких городах России больше всего трудоголиков. Интересные данные

Больше всего трудоголиков в Москве — так считают 49% респондентов, участвовавших в опросе сервиса «Работа.ру». Исследование есть в распоряжении РБК Life. В нем участвовали более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Время проведения опроса — ноябрь 2023 года.

Основными критериями выбора респонденты называли динамичный ритм жизни в Москве (74%), возможности для заработка (64%), много возможностей для карьерного роста (56%).

По мнению 20% опрошенных, много трудоголиков и в Санкт-Петербурге. Основные критерии для такой оценки — высокий темп жизни (69%), возможности для заработка (62%) и большое количество предприятий (60%).

На третьей строчке городов с большим количеством трудоголиков, по мнению респондентов, — Новосибирск (18%). Критерии: много предприятий (63%), есть возможности для заработка (57%), динамичный ритм жизни (51%).

На четвертой строчке — Челябинск (16%). Критериями для выбора стали количество предприятий (75%), характерная особенность населения (58%), возможности для заработка (46%).

Замыкает топ-5 городов с трудоголиками Тюмень (15%). Критерии выбора: много предприятий (63%), возможности для заработка (57%), характерная особенность населения (44%).

«Говоря о трудоголизме как о характерной особенности населения, респонденты чаще всего отмечали жителей Москвы (48%), Челябинска (30%), Екатеринбурга (25%), Новосибирска (24%) и Тюмени (22%)», — отмечается в исследовании.

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