Разработано устройство для помощи потерявшим голос людям

Почти треть людей по всему миру хоть раз в жизни теряли голос из-за серьезных заболеваний. В такой ситуации, как правило, назначают либо операцию, в ходе которой хирурги устанавливают голосовой протез, либо рекомендуют использовать специальные голосообразующие аппараты. Во втором случае пациент прикладывает специальное устройство к шее, которое преобразует движение мышц в речь.
В этих двух методиках есть существенные минусы. Так, голосовой протез меняется раз в год, что означает ежегодное хирургическое вмешательство. А аппараты не всегда удобны, так как в любой момент могут разрядиться.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали удобный в использовании голосовой аппарат, похожий на пластырь. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Разработка похожа на мягкий пластырь, который прикрепляется к шее, считывает движение ее мышц и преобразует их в электрические сигналы. С помощью алгоритмов машинного обучения они превращаются в речь. Помимо того, что новое устройство не надо прикладывать или внедрять хирургическим путем, он также не нуждается в подзарядке, так как сам генерирует энергию, необходимую для работы.
Авторы протестировали «пластырь» на шести добровольцах без нарушений голоса. Чтобы проверить точность прибора, добровольцы произносили вслух и шепотом распространенные фразы, например, «я тебя люблю», «я тебе не верю», «счастливого Рождества» и «привет, как дела?». Все слова участники эксперимента говорили стоя, во время ходьбы, а также на бегу. Устройство с точностью почти в 95% верно преобразовывало движение мышц в речевой сигнал.
Помимо уже названных плюсов, преимуществом устройства является также маленький вес (всего семь граммов) и пластичность, благодаря которой он лучше распознает движение мышц и быстро реагирует. Также аппарат обладает непроницаемостью и звуком высокого качества.
Ранее был изобретен электронный пластырь, способный безболезненно проводить инъекции.
Анна Морозова