Разработано устройство для помощи потерявшим голос людям

Разработка похожа на мягкий пластырь, который прикрепляется к шее, считывает движение ее мышц и преобразует их в электрические сигналы. С помощью алгоритмов машинного обучения они превращаются в речь. Помимо того, что новое устройство не надо прикладывать или внедрять хирургическим путем, он также не нуждается в подзарядке, так как сам генерирует энергию, необходимую для работы.