Изобретен электронный пластырь, способный вводить лекарства

Инженеры из Университета штата Северная Каролина (США) разработали гибкий электронный пластырь с микроиглами, с помощью которого человек может безболезненно получать необходимые лекарства через кожу. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Экспериментальному прибору дали название Spatiotemporal On-Demand Patch (SOP), что означает «пространственно-временной пластырь по требованию». Это небольшая полимерная пластина, покрытая крошечными шипами с лекарствами внутри. При нажатии на нее иглы безболезненно входят в верхний слой кожи.

Активировать шипы можно при помощи телефона или компьютера. Таким образом каждый человек может подстроить его под себя, запрограммировав прибор на автоматические инъекции в соответствии с графиком. Получив сигнал от устройства, пластырь нагревает нужные вещества и в течение 30 секунд высвобождает их.

Разработка уже успешно протестирована на мышах. При помощи прибора лабораторным мышам сумели ввести несколько доз мелатонина — гормона, который способствует засыпанию и обеспечивает крепкий сон.

Авторы разработки уточнили, что в один такой пластырь могут поместиться десятки и даже сотни доз препаратов. Ученые надеются, что разработка в будущем будет использована для лечения болезни Альцгеймера и других хронических заболеваний.

Ранее в Китае создали технологию инъекций, позволяющую вводить инсулин при диабете один раз в неделю.