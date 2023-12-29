В Китае создали технологию инъекций «умного» инсулина. В чем суть

Команда ученых Чжэцзянского университета (ZJU, Китай) разработала технологию «умного инсулина», которая способна сократить количество инъекций для контроля уровня глюкозы в организме людей с диабетом первого типа. Результатами тестирования своего препарата они поделились в научной публикации в Nature Biomedical Engineering (NBE).

Как комментирует китайское исследование кандидат медицинских наук Иван Пол в своей статье на Ars Technica, интеллектуальная инсулиновая система смогла регулировать уровень глюкозы в крови в течение недели у мышей с диабетом и минипигах после одной подкожной инъекции. На людях технология пока не испытывалась.

Суть ноу-хау в следующем: «умный» инсулин, заключенный в полимерную оболочку, обеспечивает устойчивое высвобождение без риска передозировки. Чувствительность системы к глюкозе основана на химическом сходстве глюкозы и глюконовой кислоты, на базе которой создан препарат. Она образует комплекс с полимером, и когда инсулин задерживается в полимере, его сигнальная функция блокируется. Это позволяет ввести недельный объем инсулина посредством одной инъекции без риска передозировки. Такой метод имитирует естественный процесс организма, при котором инсулин выделяется в ответ на глюкозу. При обычном лечении пациентам с диабетом требуется несколько инъекций в сутки.

Испытания показали наибольшую эффективность низких доз инсулина, за счет которых уровень глюкозы возвращался к здоровым показателям после еды. Организм лабораторных животных смог правильно регулировать избыток сахара, предотвращая аномально высокий уровень глюкозы, известный как гипергликемия. У людей с диабетом гипергликемия может привести к сахарной коме, а постоянно повышенный уровень глюкозы в крови вызвать повреждение сосудов и органов. Дальше — перспектива болезней сердца, почек, потери зрения, инсульта, ампутации конечностей.

Людям с диабетом I типа приходится вводить себе искусственный инсулин несколько раз в день, чтобы поддерживать здоровый уровень гормона, поскольку их организм сам не производит его в достаточном количестве. Инъекции также должны быть рассчитаны по времени в зависимости от приема пищи и физической нагрузки. Разработка китайских специалистов возможно сумеет в перспективе улучшить качество жизни людей с диабетом I типа, после того, как работа интеллектуальной инсулиновой системы на людях будет испытана на добровольцах.

Ранее итальянские ученые нашли самый полезный продукт при диабете. Это рыба — как оказалось, жирные кислоты омега-3 в ней стабилизируют уровень инсулина в крови у людей с сахарным диабетом. Как заявили исследователи после эксперимента с участием более 60 добровольцев, «источник жирных кислот омега-3 может играть ключевую роль в определении влияния на толерантность к глюкозе, что важно для людей с диабетом. Эффект в основном связан с употреблением рыбы, но механизмы, лежащие в основе этой связи, должны быть изучены в клинических испытаниях».