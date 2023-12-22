Разработан робот-дракон, способный тушить пожары на расстоянии

Команда японских инженеров разработала робота-пожарного Dragon Firefighter, который изрыгает воду, словно дракон. Создатели необычного шланга, опубликовавшие результаты тестирования своего изобретения в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, надеются, что оно станет использоваться спецслужбами по всему миру. Чертеж «дракона» находится в открытом доступе, потому любой желающий может использовать его для создания своей версии.

«Мы представляем прототип четырехметрового дистанционно управляемого летающего робота-пожарного, спроектированного для безопасного и эффективного тушения зданий путем непосредственного приближения к источникам огня», — сказал соавтор работы, доцент Университета Осаки, доктор Юичи Амбе. Исследовательская группа из Университета Тохоку начала работу над подобными летающими роботами в 2016 году. С тех пор 11 исследователей и студентов внесли свой вклад в его дальнейшее развитие.

Во время разработки дизайна робота они поддерживали связь с японскими пожарными, чтобы лучше понять их потребности. Пожарный шланг Dragon Firefighter поднимается вверх (находясь на высоте двух метров над землей) за счет восьми управляемых струй воды, бьющих из его центра и головки. Пожарный шланг может менять форму и ориентироваться на пламя. Робот соединен трубой с пожарной машиной с резервуаром для воды объемом 14 тысяч литров.

«Дракон» извергает воду со скоростью 6,6 литров в секунду при давлении до одного мегапаскаля. На наконечнике шланга установлены обычная и тепловизионная камеры, которые помогают определить место возгорания. «Боевое крещение» Dragon Firefighter получил на церемонии открытия Всемирного саммита роботов 2020 (WRS2020), состоявшегося в сентябре 2021 года в Фукусиме. Там он успешно потушил (с 49 мин 00 с до 51 мин 00 с) церемониальный огонь на расстоянии четырех метров.

Доктор Ю Ямаути, доцент Университета префектуры Акита и еще один соавтор, сказал: «После демонстрации Dragon Firefighter на WRS2020 мы продолжили работать над улучшением нашей разработки. Например, мы обнаружили, что первоначальный пассивный механизм, который противодействует колебаниям тела дракона-пожарного, был непрактичен: подготовка к полету занимала слишком много времени. Мы также обнаружили, что тепло от пожара может вызвать вредную пластическую деформацию шланга и кабелей».

Другие улучшения, подробно описанные в исследовании, включают лучшую гидроизоляцию, сопло, способное выдерживать более широкий диапазон результирующих сил, и улучшенный механизм направления потока воды. «По нашим оценкам, потребуется еще примерно 10 лет, чтобы использовать нашего робота в реальных сценариях пожаротушения», — сказал Амбе. Основная задача разработчиков на данный момент — расширение радиуса действия «дракона» до 10 метров.

Недавно 20-летние наблюдения показали, что пожары низкой интенсивности снижают риск крупных на 60%.

Олеся Маевская