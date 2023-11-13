Пожары низкой интенсивности снижают риск крупных на 60%

Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского и Колумбийского университетов, контролируемые лесные пожары значительно снижают риск разрушительных последствий огня на многие годы. Научная работа опубликована в журнале Science Advances. Анализ данных, в котором основное внимание уделялось Калифорнии, был проведен почти ровно через пять лет после того, как в штате произошел самый смертоносный и разрушающий лесной пожар за всю историю наблюдений.

На протяжении тысячелетий коренные жители США устраивали контролируемые возгорания по самым разным причинам — от церемониальных обрядов до приготовления пищи. В результате доколониальные леса по всей Калифорнии содержали меньше «топлива» для пламени и лучше сохраняли влагу. До сих пор исследования, оценивающие благотворное воздействие предписанных пожаров и пожаров низкой интенсивности, ограничивались относительно небольшими территориями.

Авторы статьи проанализировали 20-летние спутниковые данные лесных происшествий на площади более 100 тысяч квадратных километров лесов Калифорнии. Исследователи изучили эффект пожаров низкой интенсивности, включая не только данные о несгоревших и выгоревших участках ландшафта, но и погодные условия, высоту над уровнем моря и типы растительности. Такой подход позволил им оценить, как могла бы развиваться флора, будь возгорание масштабнее и в отсутствие оного.

Ученые обнаружили, что пожары низкой интенсивности в смешанных хвойных лесах Калифорнии изначально обеспечивают снижение риска катастрофических пожаров на 60%, и этот эффект длится не менее шести лет, но со временем его действие уменьшается. Они также обнаружили меньшее, но все же значительное снижение риска в лесах с преобладанием дуба.

Авторы отмечают, что для защиты растительности ежегодно должна проводиться обработка дикого топлива для сохранения естественной влажности.

Недавно стало известно о том, что леса Великобритании могут погибнуть через 50 лет. Из-за деятельности людей и природных катаклизмов ситуация ухудшается с каждым годом.