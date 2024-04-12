Раскрыты новые подробности жизни в древней Патагонии

В Патагонии обнаружен новый динозавров, являющийся одним из самых маленьких среди гигантов. Травоядный Titanomachya gimenezi имел длинную шеи и принадлежал к семейству титанозавров, которые отличались своими большими размерами.
Останки нового вида были обнаружены ученым из палеонтологического музея Эгидио Ферульо и его коллегами в рамках научного поиска, направленного на то, чтобы понять, как закончилась эпоха динозавров в Южной Америке. На сегодняшний день большая часть знаний о меловом периоде основана на окаменелостях существ, найденных в Северном полушарии, а частности, в Северной Америке.
По словам исследователей, собрать динозавра из останков было непростой задачей. Вернувшись в лабораторию, команда ученых обнаружила, что у них есть ребра, позвонки, кости конечностей и часть бедра.
Несмотря на наличие всего одной части скелета, кости достаточно отличаются от костей других динозавров. Таким образом ученые оправдали то, что они выделили новый вид, а не приписали Titanomachya gimenezi к уже существовавшим ранее.
Исходя из размеров окаменелостей, исследователи рассчитали, что масса титаномахия составляла от пяти до 10 тонн, в то время как его сородичи достигали 70 тонн. Длина его была не менее 6,1 метра, хотя у других титанозавров этот показатель превышал 30 метров.
Таким образом, можно сделать вывод, что титаномахия была относительно крохотным видом, обитавшим на территории нынешней Аргентины в самом конце мелового периода — около 67 миллионов лет назад.
По словам ученых, мир титаномахии отличался от той Патагонии, которую человечество знает сегодня. Раньше этот район был усеян лагунами и воронкообразными устьями рек. Это была влажная, болотистая местность, в которой также жили утконосые гадрозавры, панцирные анкилозавры и прочие виды динозавров.
На вопрос, почему найденный вид такой маленький, специалисты пока что ответа не нашли. Так, одной из причин может быть сокращение площади суши из-за повышения уровня Атлантического океана. Таким образом, существа эволюционировали и уменьшились, чтобы выживать в изменившихся условиях обитания.
Также на размер повлияли и другие изменения окружающей среды, такие как трансформация экосистем и климата.
Ранее в Китае был обнаружен новый вид юрского птерозавра.
Анна Морозова