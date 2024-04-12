Раскрыты новые подробности жизни в древней Патагонии

Останки нового вида были обнаружены ученым из палеонтологического музея Эгидио Ферульо и его коллегами в рамках научного поиска, направленного на то, чтобы понять, как закончилась эпоха динозавров в Южной Америке. На сегодняшний день большая часть знаний о меловом периоде основана на окаменелостях существ, найденных в Северном полушарии, а частности, в Северной Америке.