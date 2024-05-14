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Раскрыта тайна звезды, извергающейся десятилетиями

Астрономы объяснили феномен редких нестационарных звезд — «фуоров».

Источник: A. S. Hales et al.

Система звезд FU Ориона, расположенная внутри Млечного Пути, интенсивно извергается с 1936 года. На протяжении десятилетий ученые пытались разгадать, почему она сияет в 1000 раз ярче положенного, так как прежде не замечали подобного у относительно молодых звезд. И вот, спустя 88 лет исследований, команда специалистов под руководством Антонио Хейлса из Национальной радиоастрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory) в США нашла объяснение этому космическому феномену и даже сфотографировала звезду с помощью телескопа Atacama.

Согласно опубликованным в журнале The Astrophysical Journal данным, звезда активно питается потоком космического вещества, поддерживающим её непрерывное горение.

«Мы наконец-то нашли ответ на вопрос, как эти молодые взрывающиеся звезды пополняют свою массу. Звезда поглощала определенное вещество почти 100 лет, чтобы поддерживать своё извержение. Впервые у нас есть прямое свидетельство этому», — с гордостью делится Хейлс.

FU Ориона — двойная система из двух относительно небольших звёзд, расположенная на расстоянии около 1360 световых лет от Земли. Возраст каждой звезды системы составляет около 2 миллионов лет; обе всё ещё растут, подпитываясь диском из пыли и газа.

Вещество, питающее звезду, представляет собой нить из монооксида углерода, «скрученную» к центру системы FU Ориона. В настоящее время она содержит недостаточное количество вещества, чтобы подпитывать вспышку звезды, поэтому исследователи полагают, что это — остатки некогда большого скопления газа, которое со временем поглощалось звездой.

Хотя FU Ориона стала первой в своём роде, сегодня астрономы продолжают находить и другие молодые, всё ещё растущие звезды, ведущие себя подобным образом. Их называют фуорами.

Фуоры — редкий тип нестационарных звёзд ранней стадии звёздной эволюции с сильным «горением». Их дополнительная масса образуется за счет космического вещества. Тип звёзд назван в честь FU Ориона.

Откуда появилось вещество, питающее звезду, подлинно неизвестно. Астрономы полагают, что это может быть то, что осталось от прото-звездной оболочки — материала, окружавшего двойную звезду при рождении.

Если тема космоса не оставляет вас равнодушными, можете «отправиться в путешествие» по черной дыре — недавно ученые смоделировали погружение в неё, а мы рассказали об этом в отдельном материале.

Кристина Корчанова