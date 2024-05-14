Раскрыта тайна звезды, извергающейся десятилетиями

Система звезд FU Ориона, расположенная внутри Млечного Пути, интенсивно извергается с 1936 года. На протяжении десятилетий ученые пытались разгадать, почему она сияет в 1000 раз ярче положенного, так как прежде не замечали подобного у относительно молодых звезд. И вот, спустя 88 лет исследований, команда специалистов под руководством Антонио Хейлса из Национальной радиоастрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory) в США нашла объяснение этому космическому феномену и даже сфотографировала звезду с помощью телескопа Atacama.