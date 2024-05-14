Раскрыта тайна звезды, извергающейся десятилетиями

Система звезд FU Ориона, расположенная внутри Млечного Пути, интенсивно извергается с 1936 года. На протяжении десятилетий ученые пытались разгадать, почему она сияет в 1000 раз ярче положенного, так как прежде не замечали подобного у относительно молодых звезд. И вот, спустя 88 лет исследований, команда специалистов под руководством Антонио Хейлса из Национальной радиоастрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory) в США нашла объяснение этому космическому феномену и даже сфотографировала звезду с помощью телескопа Atacama.
Согласно опубликованным в журнале The Astrophysical Journal данным, звезда активно питается потоком космического вещества, поддерживающим её непрерывное горение.
«Мы наконец-то нашли ответ на вопрос, как эти молодые взрывающиеся звезды пополняют свою массу. Звезда поглощала определенное вещество почти 100 лет, чтобы поддерживать своё извержение. Впервые у нас есть прямое свидетельство этому», — с гордостью делится Хейлс.
Вещество, питающее звезду, представляет собой нить из монооксида углерода, «скрученную» к центру системы FU Ориона. В настоящее время она содержит недостаточное количество вещества, чтобы подпитывать вспышку звезды, поэтому исследователи полагают, что это — остатки некогда большого скопления газа, которое со временем поглощалось звездой.
Хотя FU Ориона стала первой в своём роде, сегодня астрономы продолжают находить и другие молодые, всё ещё растущие звезды, ведущие себя подобным образом. Их называют фуорами.
Откуда появилось вещество, питающее звезду, подлинно неизвестно. Астрономы полагают, что это может быть то, что осталось от прото-звездной оболочки — материала, окружавшего двойную звезду при рождении.
Если тема космоса не оставляет вас равнодушными, можете «отправиться в путешествие» по черной дыре — недавно ученые смоделировали погружение в неё, а мы рассказали об этом в отдельном материале.
Кристина Корчанова