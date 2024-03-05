Раскрыта тайна гигантской движущейся звездной дюны в Марокко

Команда ученых из Аберистуисткого университета в Уэльсе и Лондонского университета точно определила возраст звездной дюны в отдаленном районе Марокко, узнала подробности о ее формировании, а также выяснила, как она передвигается по пустыне. Об этом пишет The Guardian.
С земли загадочная структура в песчаном море Эрг-Шебби, известная как Лала-Лаллиа, высотой 100 метров и шириной 700 метров выглядит как пирамиды. Однако с воздуха становится видно вершину, от которой отходят рукава в трех или четырех направлениях. Из-за сходства такой формы со звездой дюну и называют звездной.
Специалисты обнаружили, что основанию дюны не более 13 тысяч лет, а верхняя часть структуры сформировалась примерно за последнюю тысячу лет.
База продолжала строиться в течение девяти тысяч лет. После стабилизировалась поверхность, которая, по словам экспертов, была более влажной, чем сейчас. «Мы видим следы старых корней растений, предполагающих, что дюна была стабилизирована растительностью. Похоже, что она оставалась такой около 8000 лет. Затем климат снова начал меняться, и эта звездная дюна начала формироваться», — рассказали ученые.
Дюна образовалась из-за того, что ветер дул в двух противоположных направлениях — с юго-запада и северо-востока, что привело к накоплению песка. Устойчивый третий, с востока, медленно смещает структуру к западу со скоростью около 50 сантиметров в год.
Ранее ученые показали фотографии обледенелых песчаных дюн на Марсе.
Анна Морозова