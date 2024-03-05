Раскрыта тайна гигантской движущейся звездной дюны в Марокко

База продолжала строиться в течение девяти тысяч лет. После стабилизировалась поверхность, которая, по словам экспертов, была более влажной, чем сейчас. «Мы видим следы старых корней растений, предполагающих, что дюна была стабилизирована растительностью. Похоже, что она оставалась такой около 8000 лет. Затем климат снова начал меняться, и эта звездная дюна начала формироваться», — рассказали ученые.