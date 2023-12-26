Пять правил, как не набрать вес в праздники

В новогодние праздники тяжело отказать себе во вкусной еде, а поход по родственникам и друзьям и вовсе делает эту задачу невыполнимой. К счастью, есть несколько простых, научно обоснованных лайфхаков для зимнего сезона, которые помогут встретить Новый год без вреда для веса. В интервью для The Conversation ими поделились члены исследовательской программы Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета.

1. Прежде чем отправиться в гости, запаситесь полезными перекусами

Чужой стол так и манит блюдами с высоким содержанием жира, соли и сахара и низкой питательной ценностью. Исследования показывают, что тщательно выбранные закуски могут влиять на чувство сытости, что потенциально снижает аппетит. Выбор стоит делать в первую очередь в пользу продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки — они перевариваются дольше.

2. Откажитесь от низкоуглеводных напитков или наслаждайтесь ими в умеренных количествах

Недавнее исследование показало, что 15% любителей пива с низким содержанием углеводов пили его больше, чем обычно, потому что считали, что оно менее вредно. Вместе с тем употребление алкоголя это дополнительные углеводы, которые не только приводят к желанию съесть еще больше блюд (в закуску к напитку), но и к дополнительным проблемам со здоровьем (похмелье, боль в желудке и т. д. ). Помните, калории в напитках исходят от самого алкоголя, а не от содержания углеводов.

3. Не экономьте на здоровой пище

Бытует мнение, что здоровое питание обходится дороже. Но исследования показывают, что это ошибочно. Например, недавний анализ, проведенный в штате Виктория, показал, что следование Австралийским рекомендациям по питанию обходится средней семье на 156 австралийских долларов (9760 рублей) в две недели меньше, чем стоимость среднестатистической продовольственной корзины.

Какие рекомендации дают врачи:

замените соленую ветчину на постное и легкое мясо или морепродукты;

в качестве гарниров выбирайте свежие салаты с сезонными ингредиентами;

если вы жарите продукты, используйте оливковое масло и меньше соли;

если вы хотите включить в рацион не сезонный овощ, поищите замороженные и консервированные заменители:

откажитесь от купленных в магазине соусов и заправок — лучше приготовьте их самостоятельно.

4. Планируйте поход в продуктовый магазин

Составьте подробный план питания и список покупок, а также не забудьте проверить свою кладовую и холодильник на наличие того, что у вас уже есть. Так вы более осознанно подойдете как к питанию, так и к шоппингу.

5. Не пропускайте завтрак в праздничные дни

Откладывать до полуночи приемы пищи не стоит. Не менее важно и то, что вы едите: выбор правильных продуктов поможет вам контролировать аппетит и избежать соблазна переесть.

Недавно нейробиолог рассказал, как пережить праздничный стресс. В частности нужно практиковать дыхательные практики.

Олеся Маевская