Пьяная не по своей вине: организм жительницы Канады вырабатывает пиво

Жительница Канады долгое время находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом женщина полностью отказалась от спиртного, но это не помогло, поэтому она обратилась в больницу за медицинской помощью. Врачи семь раз отказывались лечить такую пациентку и ставили ей диагноз «алкогольная интоксикация», пока однажды не поняли, что она страдает редким заболеванием — «синдромом автопивоварни».
На опьянение указывали все симптомы: вялость, чрезмерная сонливость, невнятная речь, затуманенное зрение. Кроме того, в крови женщины находили этанол: его концентрация в разных случаях колебалась от 39 до 62 ммоль/л, тогда как в норме показатель не должен превышать 2 ммоль/л.
Врачи делали пациентке неконтрастную компьютерную томографию головы и не обнаружили никаких отклонений. Психиатры и наркологи из разных больниц не выявили у женщины алкоголизм.
Через два года женщина вновь поступила в больницу. Тогда концентрация этанола в крови составляла 62 ммоль/л, что уже считается опасным для жизни. Врачи просмотрели амбулаторную карту женщины и узнали, что на протяжении предыдущих пяти лет у пациентки неоднократно случались рецидивы инфекции мочевыводящих путей. Из-за этого она часто принимала антибиотики: ципрофлоксацин и нитрофурантоин. Также она страдала рефлюксной болезнью, которую лечили декслансопразолом.
Он прописал женщине противогрибковый препарат и направил к гастроэнтерологу. Диагноз подтвердился.
Далее в клинике женщине составили диету, основанную на сокращении потребления углеводов, приеме противогрибковых средств и пробиотиков, которые увеличивают количество полезных бактерий в системе пищеварения.
По мнению лечащих врачей, «синдром автопивоварни» развился у пациентки из-за генетической предрасположенности и частого лечения антибиотиками и декслансопразолом. Это привело к дисбиозу кишечника — нарушению состава и количественного соотношения бактериальных и грибковых микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте.
Сегодня пациентка уже не принимает противогрибковые препараты, но из-за риска рецидива до сих пор соблюдает низкоуглеводную диету и продолжает наблюдаться у специалистов.
Это не единственный случай редкого заболевания со странным названием. Ранее девушке, которая 100 раз за день звонила своему молодому человеку, поставили диагноз «любовный мозг».
Анна Морозова