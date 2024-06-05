Пьяная не по своей вине: организм жительницы Канады вырабатывает пиво

Жительница Канады долгое время находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом женщина полностью отказалась от спиртного, но это не помогло, поэтому она обратилась в больницу за медицинской помощью. Врачи семь раз отказывались лечить такую пациентку и ставили ей диагноз «алкогольная интоксикация», пока однажды не поняли, что она страдает редким заболеванием — «синдромом автопивоварни».