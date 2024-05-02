Девушка звонила своему молодому человека 100 раз в день

Сяоюй, 18-летняя жительница Китая, стала одержима слежкой за каждым шагом своего молодого человека и звонками по 100 раз на дню. Один из врачей в конечном итоге поставил девушке диагноз «любовный мозг». Об этом пишет Oddity Central.
Тревожное поведение Сяоюй на первом курсе университета, когда у нее завязались романтические отношения с парнем, имя которого не разглашается. По словам врача Четвертой народной больницы Чэнду Ду На, девушка быстро стала сильно одержима своим молодым человеком. Она злилась, когда он не отвечал на ее сообщение немедленно. Также она отслеживала его местоположение через специальное приложение и звонила не менее 100 раз на дню.
Отношения выглядели как сталкерство (навязчивое внимание к одному человеку и его преследование со стороны другого человека или группы людей), однако, по словам врача, Сяоюй страдает редким психическим расстройством под названием «любовный мозг».
По рассказав врача Ду, один раз, когда парень не ответил на сообщение девушки в ту же секунду, она разгромила квартиру от злости. По возвращении домой молодой человек вызвал полицию, которая прибыла в тот момент, когда Сяоюй грозилась спрыгнуть с балкона.
Девушку связали и увезли в больницу, где и поставили диагноз «любовный мозг», известное также как пограничное расстройство личности. По словам Ду На, люди, страдающие заболеванием в легкой форме, могут вести нормальную жизнь, научившись контролировать свои эмоции. Однако в тяжелых случаях, подобных Сяоюй, требуется медицинская помощь.
Хотя врач не смог точно определить причину возникновения состояния Сяоюй, он рассказал, что обычно пограничное расстройство личности диагностируется у людей, у которых в детстве сложились нездоровые отношения с родителями. Например, взрослые не любили своего ребенка, обесценивали его, сравнивали со сверстниками или применяли физическое и психологическое насилие.
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Анна Морозова