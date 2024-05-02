Девушка звонила своему молодому человека 100 раз в день

Тревожное поведение Сяоюй на первом курсе университета, когда у нее завязались романтические отношения с парнем, имя которого не разглашается. По словам врача Четвертой народной больницы Чэнду Ду На, девушка быстро стала сильно одержима своим молодым человеком. Она злилась, когда он не отвечал на ее сообщение немедленно. Также она отслеживала его местоположение через специальное приложение и звонила не менее 100 раз на дню.