Американка рассказала о непредсказуемой реакции на «пранк» мужа

Мужчина решил разыграть жену во время прогулки на лодке. Он весьма реалистично заявил, что изменил ей, после чего та сразу же выкинула украшение в воду. После этого тот назвал женщину «идиоткой» из-за ее реакции на то, что он считал «просто пранком», однако та даже после нескольких дней споров не согласилась с ним, и считает, что ее непредсказуемая реакция не была предосудительной.