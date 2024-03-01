Психопатия у женщин встречается чаще, чем предполагалось

Считается, что мужчинам психопатию диагностируют в шесть раз чаще, чем женщинам. Основанием для признания у человека проблем с психикой служат определенные асоциальные черты, такие как бессердечность, лживость, эгоцентричность, неспособность сопереживать и неумение искренне раскаиваться. Однако эксперт по корпоративной психопатии, доктор Клайв Бодди из Университета Anglia Ruskin (ARU) в Кембридже утверждает, что у женского пола недуг распространен в пять раз сильнее.
По его мнению, женщин-психопатов выявить гораздо труднее, так как их характеристики отличаются от мужчин-психопатов. Более того, Бодди считает, что в постановке диагноза большую роль играет гендерная предвзятость. Так, общество часто игнорирует черты, которые считаются мужскими, если они проявляются у представителей женского пола.
По расчетам специалиста, психопатия у женщин встречается в пять раз чаще, чем у мужчин. Дело в том, что женщины умело маскируют черты, характерные психическому отклонению. Так, они склонны использовать манипуляции, а не грубую силу для достижения желаемого.
Бодди убежден, что женщины-психопаты недооценены по уровню заболевания, из-за чего они представляют гораздо большую потенциальную угрозу для бизнеса и общества, чем ранее считалось. По словам автора работы, поэтому нельзя автоматически считать, что женщины-лидеры более честны и заботливы и озабочены такими вопросами, как корпоративная социальная ответственность.
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Анна Морозова