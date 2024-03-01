Психопатия у женщин встречается чаще, чем предполагалось

Считается, что мужчинам психопатию диагностируют в шесть раз чаще, чем женщинам. Основанием для признания у человека проблем с психикой служат определенные асоциальные черты, такие как бессердечность, лживость, эгоцентричность, неспособность сопереживать и неумение искренне раскаиваться. Однако эксперт по корпоративной психопатии, доктор Клайв Бодди из Университета Anglia Ruskin (ARU) в Кембридже утверждает, что у женского пола недуг распространен в пять раз сильнее.