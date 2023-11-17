Фокусников проверили на склонность к психическим расстройствам

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У людей веками формировалось мнение о том, что человек творческой профессии (например, музыкант, художник или писатель) страдает как минимум одним психическим расстройством, которое помогает заниматься своим делом.

Психолог Гил Грингросс из Аберистуитского университета в Великобритании решил изучить, насколько у фокусников выражены психопатические черты и аутизм. Исследование опубликовано в журнале BJPsych Open. Прежде этот вид деятельности отдельно не изучался.

Добровольцы узнали об исследовании из информационных рассылок, публикаций в соцсетях и профессиональных сообществах иллюзионистов. Всего откликнулись 195 фокусников. Также ученые набрали 233 человека других профессий. Все участники перед опросом подтвердили свое совершеннолетие, сообщили о возрасте, поле, образовании, семейном положении и этнической принадлежности.

Далее исследователи использовали несколько тестов для оценки шизотипических черт и уровня аутистичности. Результаты опроса фокусников сравнили с другими людьми и представителями других творческих профессий из предыдущих исследований.

Выяснилось, что в тесте на шизотипические черты иллюзионисты набрали меньше баллов, чем те же художники, музыканты и артисты. Также они меньше сталкивались с галлюцинациями.

Более того, фокусники оказались менее подвержены психическим расстройствам: профили их ментального здоровья были схожи с математиками и учеными. При этом предрасположенности к аутизму, как у некоторых людей, связанных с наукой, у них не наблюдалось.

Таким образом, исследователи впервые выявили творческую профессию, представители которой имеют более низкие показатели по психотическим чертам, чем люди в целом. У фокусников не наблюдается повышенного уровня психических расстройств, что свидетельствует о сложной связи творчества и психопатии. Разные виды профессий могут быть связаны как с высокой, так и низкой выраженностью ментальных заболеваний или аутистических черт.

Психика различается не только у людей разных профессий, но и разного пола и статуса. Так, недавно родившие женщины чаще остальных видят иллюзорные лица в неодушевленных предметах.

Анна Морозова