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Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Главное — сильное желание измениться.

Источник: Freepik

Пока кто-то уверен, что личность человека не меняется на протяжении всей жизни, другие убеждены, что характер трансформируется постоянно, примерно раз в пять лет.

Психологи из Вашингтонского (США) и Цюрихского (Швейцария) университетов проанализировали исследования, связанные с трансформациями личности, и определили механизмы, способные изменить характер. Работа опубликована в журнале Nature Reviews Psychology.

Первое, что выделили психологи, — предварительные условия. Это инструменты трансформации, определенные черты личности, например, сила воли.

Второе — внесение изменений в среду обитания и свое окружение. Это позволяет устранить триггеры, которые подтолкнули бы человека к первоначальному поведению, к которому не хотелось бы возвращаться.

Третье условие изменения характера — положительное подкрепление. Это дополнительный стимул к трансформации.

И, наконец, четвертый механизм — факты, позволяющие человеку поддерживать новые черты в себе, появившиеся после изменений.

Однако есть условие, без которого трансформация невозможна, — желание измениться. Если нет мотивации и веских причин, ничего не получится: человек будет лишь бороться со стремлением вернуться к прошлому себе, все усилия будут напрасными.

Также немаловажным условием является время. Оно нужно, чтобы появились новые привычки, а старые забылись.

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Анна Морозова