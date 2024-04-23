Психологи усомнились в существовании «внутренних часов»

Многие ученые пытались понять, как человеческий мозг отслеживает время. Одни придерживаются гипотезы, что у людей есть универсальные «внутренние часы», другие же убеждены, что на субъективное восприятие влияют раздражители, которые у каждого индивидуума свои.
Ученые из Университета Джорджа Мейсона (США) провели серию экспериментов, в которых участвовали 170 человек. На протяжении разных периодов времени они рассматривали изображения, а затем отвечали на вопросы о количестве минут, которые провели за этим занятием.
Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature Human Behavior, значимыми для восприятия времени оказались такие факторы, как масштаб изображенной сцены, количество деталей и то, насколько хорошо запоминается картинка.
Картинки с большим количеством деталей создавали ощущение, что просмотр занимал намного меньше времени, чем в действительности.
Помимо прочего, исследователи отметили, что ощущение времени и запоминаемость картинки взаимосвязаны.
Таким образом, ученые поставили под сомнение существование «внутренних часов». В дальнейших работах специалисты планируют рассмотреть, как на восприятие влияют другие характеристики объектов, например, их структура.
Ранее ученые выяснили, что нахождение на природе вызывает ощущение изобилия времени.
Анна Морозова