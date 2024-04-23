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Психологи усомнились в существовании «внутренних часов»

Каждый человек воспринимает время по-разному.

Источник: РИА "Новости"

Многие ученые пытались понять, как человеческий мозг отслеживает время. Одни придерживаются гипотезы, что у людей есть универсальные «внутренние часы», другие же убеждены, что на субъективное восприятие влияют раздражители, которые у каждого индивидуума свои.

Ученые из Университета Джорджа Мейсона (США) провели серию экспериментов, в которых участвовали 170 человек. На протяжении разных периодов времени они рассматривали изображения, а затем отвечали на вопросы о количестве минут, которые провели за этим занятием.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature Human Behavior, значимыми для восприятия времени оказались такие факторы, как масштаб изображенной сцены, количество деталей и то, насколько хорошо запоминается картинка.

Более масштабные запоминающиеся сюжеты «растягивали» время. Участники исследования думали, что рассматривали изображения дольше, чем это было на самом деле.

Картинки с большим количеством деталей создавали ощущение, что просмотр занимал намного меньше времени, чем в действительности.

Помимо прочего, исследователи отметили, что ощущение времени и запоминаемость картинки взаимосвязаны.

Участники экспериментов точнее оценивали время просмотра, когда речь шла о более запоминающихся изображениях. При этом сюжеты картинок, которые «замедляли» время, лучше всего сохранялись в памяти.

Таким образом, ученые поставили под сомнение существование «внутренних часов». В дальнейших работах специалисты планируют рассмотреть, как на восприятие влияют другие характеристики объектов, например, их структура.

Ранее ученые выяснили, что нахождение на природе вызывает ощущение изобилия времени.

Анна Морозова