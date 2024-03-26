Пребывание на природе влияет на восприятие времени

Наверняка у каждого возникало ощущение нехватки 24 часов в сутках. Хочется добавить еще, но, к сожалению, в таком случае приходится жертвовать чем-то необходимым для нормальной жизнедеятельности, например, сном. Однако стоит выбраться на природу, как время словно замедляется, будто бы подстраиваясь под каждого человека.
Психолог Ричардо Коррейя из Университета Турку (Финляндия) провел исследование и обнаружил, что пребывание на природе не только может изменить восприятие времени, но и подарить чувство, будто те самые необходимые несколько часов в сутках все же существуют. Работа опубликована в журнале British Ecology Society.
В ходе эксперимента добровольцы выполняли разные типы задач в городской и природной среде. Результаты показали, что участники из первой группы часто ощущали нехватку времени, в то время как испытуемые из второй сообщали о чувстве, словно оно растягивается.
Например, люди с большей вероятностью воспримут прогулку по сельской местности как более длительную, если сравнивать с городом. При этом ее продолжительность в двух случаях будет одинаковой. Но почему так происходит?
Из многих исследований известно, что природа положительно воздействует на организм человека. Доступ к таким пространствам, как, например, лес, парк или пляж снижают уровень стресса, тревожности и депрессии, а также улучшают качество сна. Некоторые из этих преимуществ могут объяснить медленное течение времени.
В краткосрочной перспективе пребывание вдали от цивилизации позволит сделать передышку, переосмыслить поставленные приоритеты и сосредоточиться на том, что сейчас действительно важно и что необходимо выполнить в срочном порядке.
В долгосрочной перспективе время, проведенное на природе, может помочь улучшить память и концентрацию внимания, что повысит производительность труда и позволит намного эффективнее выполнять требования современного мира.
Если у вас не получается выбраться на природу, попробуйте в течение недели анализировать свои действия, чтобы понять, когда вы тратите время впустую, и определить действия, которые помогут вам высвободить необходимые минуты и даже часы. Также можно ограничивать время пользования социальными сетями и гаджетами.
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Анна Морозова