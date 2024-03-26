Пребывание на природе влияет на восприятие времени

Если у вас не получается выбраться на природу, попробуйте в течение недели анализировать свои действия, чтобы понять, когда вы тратите время впустую, и определить действия, которые помогут вам высвободить необходимые минуты и даже часы. Также можно ограничивать время пользования социальными сетями и гаджетами.