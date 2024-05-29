Психологи назвали ключевые признаки психопатов и социопатов

У таких людей плохо с самоконтролем: человек только что казался очаровательным, но внезапно на пустом месте превратился в жуткого монстра, садиста и агрессора. При этом от поведения окружающих это никак не зависит, психопата выводят из равновесия любые мелочи, и внутренний садизм неизбежно находит выход. Кроме того, он злопамятен и мстителен.