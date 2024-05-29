Психологи назвали ключевые признаки психопатов и социопатов

Как распознать психопатов и социопатов? Эксперты назвали несколько ключевых признаков таких людей.
Клинический психолог-травмотерапевт Резида Хабибуллина в своей группе в «ВКонтакте» описала шесть тревожных сигналов.
1. Обаяние и манипуляция
Человек может показаться идеальным: обаяние, уверенность, шарм. Однако стоит помнить: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это может быть тревожным звоночком.
2. Отсутствие эмпатии
Стоит обратить внимание, если человек ее не проявляет. Истинные эмоции психопатам и социопатам чужды, они могут лишь искусно имитировать чувства.
3. Ложь и обман
Если вы замечаете, что человек постоянно лжет или манипулирует вами и другими, надо насторожиться. Такие люди — мастера обмана и использования.
4. Импульсивное поведение
Социопаты, психопаты часто действуют на эмоциях, не задумываясь о последствиях. Например, это может быть рискованное поведение или внезапные вспышки гнева.
5. Неспособность к долгосрочным отношениям
Такие люди редко умеют поддерживать здоровые и стабильные отношения. Постоянные спутники психопатов и социопатов — постоянные драмы и конфликты.
6. Игра в вину
Кроме того, такой человек никогда не признает своих ошибок. Он всегда найдет, кого обвинить, и, скорее всего, это будете вы.
Эксперт отметила, что психопаты и социопаты могут встретиться в жизни каждого из нас.
Ваша интуиция — ваш лучший друг. Если что-то кажется неправильным, не игнорируйте эти сигналы.
В свою очередь, клинический психолог Тата Феодориди в беседе с Men Today назвала шесть признаков психопата.
1. Он не способен сожалеть
Самый яркий признак такого человека — не жестокость, а полное отсутствие эмпатии. Для психопатов нет таких понятий, как совесть, сочувствие, сожаление и прочее. Для него нет «хорошо» и «плохо», он никогда не раскаивается. Поэтому задаваться вопросом «Как он мог это сделать?», когда речь идет о психопате, бессмысленно.
2. Его настроение резко меняется
У таких людей плохо с самоконтролем: человек только что казался очаровательным, но внезапно на пустом месте превратился в жуткого монстра, садиста и агрессора. При этом от поведения окружающих это никак не зависит, психопата выводят из равновесия любые мелочи, и внутренний садизм неизбежно находит выход. Кроме того, он злопамятен и мстителен.
3. Он считает себя пупом Земли
Для таких людей характерна зацикленность на себе и нарциссизм. В любых отношениях они руководствуются своей выгодой. Психопаты убеждены, что весь мир им должен.
4. Он постоянно лжет
Такие люди — патологические лжецы. Они будут врать, даже если это не нужно, просто потому что обман окружающих доставляет им удовольствие.
5. Он манипулирует окружающими
Такой человек пойдет на что угодно ради своих целей. Психопаты — образцовые манипуляторы, они с удовольствием играют эмоциями и жизнями других людей. При этом такой человек не умеет признавать свою вину, даже если она очевидна.
6. Он не способен любить
Для психопата характерно отсутствие ярких глубоких чувств, у него достаточно примитивный спектр эмоций. Он не способен ни искренне радоваться, ни сильно расстраиваться. В отношениях такие люди никогда не смогут по-настоящему любить.
Что же делать, если вы понимаете, что рядом с вами психопат? К сожалению, выход только один — бежать как можно дальше и навсегда вычеркнуть этого человека из своей жизни.
Отметим, что женская психопатия отличается от мужской. Кроме того, по словам доктора Клайва Бодди из Университета Anglia Ruskin в Кембридже, женщин-психопатов выявить гораздо труднее.
Айгуль Сабитова