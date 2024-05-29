Психолог раскрыла простой секрет, как вырастить хороших детей

Специалист пояснила, что в ее понимании хорошие дети — это те, которые понимают свои цели, могут рассуждать и делать выбор, иметь свои убеждения, проявлять уважение к другим. Когда Ласинская встречала родителей, которые воспитали таких людей (а это было дважды), она всегда спрашивала, как им это удалось. И они ей рассказали. Примечательно, что суть секрета была одной и той же, хотя эти люди принадлежали к разным поколениям и жили в разных городах.