Психолог раскрыла простой секрет, как вырастить хороших детей

Психолог Лита Ласинская, блогер издания «Мел», раскрыла секрет, как воспитать хороших детей. Им с ней поделились родители таких ребят.
Специалист пояснила, что в ее понимании хорошие дети — это те, которые понимают свои цели, могут рассуждать и делать выбор, иметь свои убеждения, проявлять уважение к другим. Когда Ласинская встречала родителей, которые воспитали таких людей (а это было дважды), она всегда спрашивала, как им это удалось. И они ей рассказали. Примечательно, что суть секрета была одной и той же, хотя эти люди принадлежали к разным поколениям и жили в разных городах.
Так, когда Ласинской был 21 год, она познакомилась с двумя мальчиками-братьями 9 и 13 лет. Психолог рассказала, что они были настоящими джентльменами. В них чувствовалось природное достоинство без малейшей примеси превосходства, не было подростковой заносчивости и грубости.
«Их обходительность, умение себя вести и способность разумно рассуждать были такими искренними и естественными, что я порой терялась, понимая, что не так уж твердо знаю правила этикета», — вспоминает блогер.
А еще они часто реагировали на происходящее нетипично. Например, как-то один из мальчиков порвал на улице куртку и огорчился, сказав, что мама расстроится и ей придется зашивать дырку. О том, что его будут ругать, он тогда даже не подумал.
«Десять мальчишек из десяти огорчились бы, потому что их отчитают дома за порванную куртку. Но Мише было жалко маму. Меня его слова поразили», — поделилась психолог.
Когда психолог спросила отца мальчиков, в чем же секрет такого воспитания, тот задумался на пару секунд, а потом ответил: «Я всегда старался тратить в первую очередь время, а не деньги на своих детей. Наверное, в этом и есть секрет».
По мнению психологов, старшие и младшие дети взрослеют по-разному — и жизнь у них складывается во многом в соответствии с теми привычками, которые они приобрели в детстве. Больше всего «достается» старшим дочерям, уверены эксперты. Они назвали две причины, по которым так происходит, и два последствия, с которыми сталкиваются такие дети.
Айгуль Сабитова