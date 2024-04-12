Психологи объяснили, почему старшие дочери быстрее взрослеют

Первенцы, конечно, бывают разные. Один появляется в семье, когда оба родителя молоды и не слишком «заморачиваются» по поводу воспитания ребенка, отдавая его на откуп бабушкам и дедушкам. Другой — по-настоящему долгожданный, которого холят, лелеют и балуют. Третий же в силу своего возраста получает в допнагрузку всех своих младших братьев и сестер — ведь родители все время заняты.
Почему старшие дочери быстрее взрослеют
1. Стресс во время беременности.
К слову, синдром старшей дочери — реально существующее в науке понятие. Так, ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили взаимосвязь между стрессом во время беременности и взрослением первенца. Статья была опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology.
Исследователи замеряли уровень стресса у беременных на 15-й, 19-й, 25-й, 31-й и 37-й неделе, а затем фиксировали маркеры полового созревания у детей в возрасте 8−10, 11−12 и 13−16 лет. Оказалось, что из-за повышенной тревожности будущей матери девочки-первенцы затем взрослели гораздо быстрее. У первенцев-мальчиков, вторых и последующих детей аналогичного эффекта замечено не было.
2. Гендерные стереотипы.
Разумеется, стресса старшим детям хватает стресса и впоследствии, отмечает психотерапевт Натали Мур, особенно, если в семье много детей. Девочкам действительно приходится стать самостоятельными намного раньше, усвоить множество полезных навыков, чтобы помогать родителям с младшими детьми.
Считается, что девочки более уязвимы из-за гендерных стереотипов: с них всегда требуют больше, чем с мальчиков.
Ведь дочь — будущая хозяйка/мать/жена, мамина помощница… Неудивительно, что девочки часто страдают от вечного недовольства собой, пытаются быть хорошими и удобными для всех подряд, стремятся быть идеальными во всем.
С какими последствиями сталкиваются взрослые дочери
1. Гиперответственность.
Ощущение гиперответственности за семью девочки-первенцы, как правило, несут всю свою дальнейшую жизнь, считая, что они должны заботиться о всех членах семьи, помогая им деньгами и всеми имеющимися способами.
2. Перфекционизм.
В других областях они тоже будут перфекционистками — взваливая на себя слишком много в отношениях, дружбе, на работе. В итоге женщины страдают от выгорания и вечной усталости, не умеют радоваться мелочам и редко ощущают себя счастливыми.
Советы старшим дочерям
К слову, в роли старшей сестры женщинам может быть вполне комфортно — они просто привыкли заботиться о других и получают от этого удовольствие. Однако важно помнить о том, что существуют границы — и ваши, и чужие:
- не делайте для других того, что совершенно точно вам навредит, или то, что вам не нравится,
- иногда отпускайте контроль и давайте людям поступать так, как они хотят,
- спрашивайте людей, нужен ли им ваш совет,
- не берите на себя всю ответственность.