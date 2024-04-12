Психологи объяснили, почему старшие дочери быстрее взрослеют

Первенцы, конечно, бывают разные. Один появляется в семье, когда оба родителя молоды и не слишком «заморачиваются» по поводу воспитания ребенка, отдавая его на откуп бабушкам и дедушкам. Другой — по-настоящему долгожданный, которого холят, лелеют и балуют. Третий же в силу своего возраста получает в допнагрузку всех своих младших братьев и сестер — ведь родители все время заняты.