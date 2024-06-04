Психолог назвала 12 неочевидных признаков психологических проблем

Во-первых, надо проявлять любопытство. Энни Циммерман призывает обдумать все мысли, образы и воспоминания, которые приходят на ум, даже если они кажутся совершенно не относящимися к делу или странными. Они нередко рождаются в бессознательном. Нужно обратить внимание на возникающие темы и паттерны, поскольку они указывают на то, что происходит внутри. Психолог призывает стараться не судить себя строго и не отмахиваться от мыслей, которые кажутся неактуальными, — обычно именно они имеют наибольшее значение.