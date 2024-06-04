Психолог назвала 12 неочевидных признаков психологических проблем

Психолог Энни Циммерман в своей новой книге «Твой личный психотерапевт» назвала 12 неочевидных признаков психологических проблем. Также она рассказала, как лучше понять себя и улучшить свою жизнь. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».
Психолог подчеркивает, что неосмысленные чувства отравляют жизнь. Если человек избегает думать и говорить о том, что с ним произошло, он оказывается в тупиковой ситуации. При этом многие полагают, что психическое здоровье — это только про определенные расстройства, например, шизофрению или биполярное расстройство. Однако это неверная позиция. О своем психическом здоровье нужно заботиться и всем, и многие симптомы, указывающие на наличие проблемы, не бросаются в глаза.
Эксперт назвала 12 таких признаков:
— привычка грызть ногти;
— плохой сон;
— одержимость человеком, с которым было только одно свидание;
— проблемы с пищеварением;
— стресс на работе;
— измены своему партнеру;
— хроническая усталость;
— крики в адрес детей и последующее чувство вины;
— накручивание себя;
— переедание;
— беспричинные головные боли;
— ощущение бессилия.
Однако наличие этих симптомов не говорит о том, что его обладатель ненормален, отмечает Энни Циммерман. «Это просто значит, что вы человек. У каждого из нас свое уникальное психическое здоровье, точно так же, как и физическое», — объясняет психолог.
Чтобы более глубоко понять, что происходит, эксперт советует использовать три метода.
Во-первых, надо проявлять любопытство. Энни Циммерман призывает обдумать все мысли, образы и воспоминания, которые приходят на ум, даже если они кажутся совершенно не относящимися к делу или странными. Они нередко рождаются в бессознательном. Нужно обратить внимание на возникающие темы и паттерны, поскольку они указывают на то, что происходит внутри. Психолог призывает стараться не судить себя строго и не отмахиваться от мыслей, которые кажутся неактуальными, — обычно именно они имеют наибольшее значение.
Во-вторых, надо анализировать. «Вернитесь в прошлое. Попробуйте вспомнить, как вам было в детстве, и обратите внимание на особенно тяжелые воспоминания», — советует эксперт. По ее словам, чтобы понять причину страданий, придется вернуться к началу. Как вас учили справляться с чувствами? Какую роль вы играли в своей семье? Где вы научились вести себя так, как сейчас? Прошлое и его проявления в настоящем — ключ к самопознанию, отмечает психолог.
В-третьих, нужно чувствовать. Так, стоит обратить внимание на свое тело. Как рассказала Энни Циммерман, разум не всегда может осознавать, какие мысли и чувства человек подавляет, но тело не обманешь.
«Иногда, если вы чувствуете подавленность или дискомфорт, достаточно остановиться, подумать, почему это происходит, и сформулировать свое чувство — и вам станет немного легче, даже если этим вы и ограничитесь», — пишет эксперт.
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Айгуль Сабитова