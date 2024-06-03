Психиатр назвала восемь признаков душевного здоровья

Помочь пациенту с психическим расстройством могут как в государственных клиниках, так и в частных. Главное, не попасть в ловушку такого явления, как стигматизация (формирование негативного отношения к человеку или группе людей на основании каких-то психологических, физических и других особенностей). Так, проблема получения помощи не только в том, чтобы выбрать правильный медицинский маршрут, сколько в страхе пациента и иногда даже его родственников.