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Психиатр назвала восемь признаков душевного здоровья

И объяснила, как понять, что близкому человеку нужна помощь.

Источник: Adrian Swancar/CC0

Психиатр, заведующая соматопсихиатрического отделения ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе Елена Тявокина в разговоре с изданием «Доктор Питер» назвала признаки душевного здоровья. Она перечислила восемь показателей.

  1. Ориентация в месте, времени и пространстве. Это сочетается с ориентировкой собственной личности и относится к основным критериям психического здоровья.
  2. Сохранность памяти, внимания, мышления, возможности волевых усилий.
  3. Адекватность эмоциональных реакций на события. Сюда же относится отношение к изменению внутреннего состояния и внешних обстоятельств.
  4. Состояние внутреннего комфорта.
  5. Гармоничные отношения с окружающими. Здоровый психически человек должен строить хорошие взаимоотношения с близкими и в социуме.
  6. Самодостаточность. Это может быть и автономность.
  7. Здоровая реалистичная критику себя. Речь идет об отношении к своим действиям и ощущениям, оценке себя и событий в контексте социума.
  8. Понимание граней своих и чужих. Это умение чувствовать так называемые личностные границы.

Чтобы понять, что близкому человеку нужна помощь, необходимо оценить адекватность его реагирования на события, успешность в социуме, поведение, эмоциональный фон, состояние памяти, внимания, мышления, наличие критики к тем или иным поступкам и их характер. Также имеют значение возможность справляться со стрессом, прикладывать усилия в ежедневной деятельности и продуктивно взаимодействовать с людьми.

Помочь пациенту с психическим расстройством могут как в государственных клиниках, так и в частных. Главное, не попасть в ловушку такого явления, как стигматизация (формирование негативного отношения к человеку или группе людей на основании каких-то психологических, физических и других особенностей). Так, проблема получения помощи не только в том, чтобы выбрать правильный медицинский маршрут, сколько в страхе пациента и иногда даже его родственников.

Часто люди боятся огласки, быть не принятыми обществом, их пугает неизвестность. Состояние пациента при этом может ухудшаться.

Среди самых распространенных психических заболеваний Елена Тявокина назвала депрессию (ею страдает 20% населения планеты), шизофрению (диагностируют у 20 млн человек) и деменцию (10 млн людей в мире).

Отметим, к первому из них может привести такой, казалось бы, безобидный фактор, как диета. Ранее об этом рассказал клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

Айгуль Сабитова