Психиатр назвала восемь признаков душевного здоровья

Психиатр, заведующая соматопсихиатрического отделения ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе Елена Тявокина в разговоре с изданием «Доктор Питер» назвала признаки душевного здоровья. Она перечислила восемь показателей.
- Ориентация в месте, времени и пространстве. Это сочетается с ориентировкой собственной личности и относится к основным критериям психического здоровья.
- Сохранность памяти, внимания, мышления, возможности волевых усилий.
- Адекватность эмоциональных реакций на события. Сюда же относится отношение к изменению внутреннего состояния и внешних обстоятельств.
- Состояние внутреннего комфорта.
- Гармоничные отношения с окружающими. Здоровый психически человек должен строить хорошие взаимоотношения с близкими и в социуме.
- Самодостаточность. Это может быть и автономность.
- Здоровая реалистичная критику себя. Речь идет об отношении к своим действиям и ощущениям, оценке себя и событий в контексте социума.
- Понимание граней своих и чужих. Это умение чувствовать так называемые личностные границы.
Чтобы понять, что близкому человеку нужна помощь, необходимо оценить адекватность его реагирования на события, успешность в социуме, поведение, эмоциональный фон, состояние памяти, внимания, мышления, наличие критики к тем или иным поступкам и их характер. Также имеют значение возможность справляться со стрессом, прикладывать усилия в ежедневной деятельности и продуктивно взаимодействовать с людьми.
Помочь пациенту с психическим расстройством могут как в государственных клиниках, так и в частных. Главное, не попасть в ловушку такого явления, как стигматизация (формирование негативного отношения к человеку или группе людей на основании каких-то психологических, физических и других особенностей). Так, проблема получения помощи не только в том, чтобы выбрать правильный медицинский маршрут, сколько в страхе пациента и иногда даже его родственников.
Среди самых распространенных психических заболеваний Елена Тявокина назвала депрессию (ею страдает 20% населения планеты), шизофрению (диагностируют у 20 млн человек) и деменцию (10 млн людей в мире).
Отметим, к первому из них может привести такой, казалось бы, безобидный фактор, как диета. Ранее об этом рассказал клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.
Айгуль Сабитова