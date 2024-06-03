Попытки быстро похудеть грозят депрессией и РПП, заявил психолог

После годовых отчетов и зимних необдуманных заеданий, стрессов, скуки и проблем, жесткая диета остается «единственным» способом привести себя в норму. Многочисленные отзывы и рекомендации авторов обещают великолепный результат за короткий срок. Однако мало кто из продавцов таблеток для похудения говорит о психических последствиях. Главное из них — расстройство пищевого поведения. В погоне за идеальным весом можно заработать невроз или дойти до состояния нервной анорексии.