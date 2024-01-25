Психолог Девятка посоветовала не отвечать агрессией на агрессию

«Если она сильная, то это хорошо, тогда другие люди могут распознавать свои эмоции и использовать их как ориентир. Когда человек сильно злится, значит, сильно нарушили его границы, его потребности не удовлетворены, тогда энергию злости мы используем для выравнивая ситуации», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно не отвечать агрессией на агрессию.

«Я за то, чтобы всегда останавливать такие беседы и говорить, что с вами так нельзя», — сказала Девятка.

Как добавила эксперт, нужно показать, что так делать нельзя, поскольку человек может за себя постоять, опираясь на собственное самоуважение, чувство собственного достоинства.

Ранее декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин рассказал, как почерк может быть связан с характером человека.