Психолог рассказал, как по почерку определить характер человека

Так, на личностные характеристики могут указывать размер букв, направление текста вниз или вверх, а также сила нажима на ручку. Об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.

«В психологии считается, что чем больше буква, да и вообще, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен, возможно, даже “бред величия” имеется», — отметил специалист.

Также психолог отметил: если в тексте много читаемых букв, то, скорее всего, человек коммуникабельный. Еще это может говорить об отсутствии оснований что-либо скрывать, говорить неправду.

«Как правило, если текст направлен вверх, что человек полон оптимизма, жизнерадостный, есть стремление достичь поставленных целей. Если почерк уменьшается, а буквы “заваливаются”, то здесь, напротив, наличие пессимизма, депрессивности, слабоволия», — поделился психолог.

О наличии скупости, жадности, эгоизма может свидетельствовать совсем мелкий почерк, рассказал специалист. Прерывистый почерк означает непредсказуемость. Если человек украшает свою подпись различными завитушками и крючками, то можно подозревать театральность, хвастливость, даже вычурность, а в некоторых случаях — истероидный тип личности.

«О физической силе могут говорить жирные линии, кроме того, излишний нажим — признаки раздражительности, тревоги, агрессивности. Перечеркивание штрихами подписи говорит о неуверенности, склонности к излишней самокритике, самоедству. Такой анализ можно продолжать и дальше», — заключил эксперт.