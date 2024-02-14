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Психолог дала три совета о том, как сделать себя счастливее

Делайте добрые дела и ставьте четкие цели.
Источник: Freepik

На протяжении шести лет Финляндия была самой счастливой страной. Существует распространенное заблуждение, что там люди просто рождаются позитивными. Однако Фрэнк Мартелла, финский исследователь и психолог, говорит, что более точная формулировка о государстве звучит так: «Финляндия — страна, в которой меньше всего несчастливых людей в мире».

Специалист рассказал, по какому принципу живут финны и почему так важно им следовать.


  1. Проводите больше времени с дорогими людьми

«Когда тебя окружают люди, которые заботятся о тебе и о которых заботишься ты сам, это делает людей счастливыми», — говорит Мартелла. Даже в том случае, если у человека нет постоянного места жительства или хорошей работы, он может оставаться счастливым, навещая свою семью, проводя время с друзьями и играя с ними в различные настольные игры.


  1. Совершайте добрые дела

В 2023 году было проведено исследование, результаты которого показали, что 122 человека, страдающие депрессией, тревогой и стрессом, после совершения добрых поступков чувствовали себя лучше, у них возникало ощущение счастья и удовлетворенности жизнью.

Это могут быть как небольшие действия, например, сказать, что кто-то хорошо выглядит, так и что-то масштабнее, как покупка продуманного подарка дорогому человеку. «Когда вы помогаете кому-то, когда вы оказываете положительное влияние на других, ваше собственное счастье и ощущение значимости возрастают», — комментирует Мартелла.


  1. Найдите свою цель

Возможно, это будет самым сложным, так как цель с первого взгляда может показаться недосягаемой. Поэтому мало ее поставить. Мартелла говорит, что важно также выписать на лист бумаги то, что приносит удовольствие.

Затем можно связать шаги к достижению цели с тем, что нравится и приносит удовольствие. Сильное чувство того, что вы можете прийти к желаемому, заставляет чувствовать себя лучше и счастливее.

Для многих людей счастье состоит в деньгах. Однако они могут обрадовать не не всех. Психологи рассказали, почему это так.

Анна Морозова