Психолог дала три совета о том, как сделать себя счастливее

«Когда тебя окружают люди, которые заботятся о тебе и о которых заботишься ты сам, это делает людей счастливыми», — говорит Мартелла. Даже в том случае, если у человека нет постоянного места жительства или хорошей работы, он может оставаться счастливым, навещая свою семью, проводя время с друзьями и играя с ними в различные настольные игры.