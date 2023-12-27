Счастье не в деньгах: почему не всех людей они радуют

Долгое время идея классической экономической теории заключалась в том, что измерение суммы денег, которую люди готовы заплатить за различные товары и услуги на рынке, демонстрирует величину того удовлетворения и благополучия, которую они ожидают получить от этих вещей. При этом количество потребляемых вещей — общее счастье человека. Поэтому экономисты часто используют такие показатели, как доход и потребление, для определения уровня удовлетворенности жизнью.

Однако есть один существенный минус: эта теория не может объяснить того, что происходит за пределами рынка. Также она предполагает, что ценность товара определяется ценой, но далеко не всегда дорогие вещи дарят человеку счастье, гораздо больше он будет рад получить что-то дешевое.

Поэтому тут появляется экономика счастья — относительно новое направление в традиционной экономической теории, которое пытается восполнить недостатки предыдущего подхода, измеряя счастье более непосредственно.

Счастье — субъективное понятие. Довольно сложно сравнить его уровни у людей разных культур.

Сейчас экономисты пытаются разработать универсальные оценки этого состояния, анализируя опросы, продолжительность жизни, уровень дохода и образованность.

Использование таких показателей предполагает, что их рост влечет за собой и увеличение удовлетворенности в жизни. Однако не всегда это так. Например, большее количество денег может не сделать жизнь приятнее.

Так, сверхбогатые люди говорят о том, что счастье не в деньгах. Жизнь становится приятнее с увеличением дохода лишь до определенного порога, переступив который не следуюет прогресса в удовлетворенности. Для таких людей несчастье уменьшается по мере того, как их доход растет примерно до 100 000 долларов, но практически не меняется свыше этого уровня. Эта единственная группа, которая демонстрирует закон убывающей предельной полезности. То есть если у человека очень высокий доход, его рост хоть и будет приносить удовольствие, но в будущем станет чем-то обыденным, почти неощутимым.

Помимо дохода, на счастье в основном влияют еще два экономических фактора — безработица и инфляция. Конечно, у работающих людей уровень жизни будет выше, чем у тех, у кого нет работы, так как у первых есть доход. Однако наличие трудового места выходит далеко за рамки денежного вознаграждения. Оказывается, что даже сам факт занятости уже приносит благополучие.

Негативный эффект на счастье может оказать также и несоответствие реального объема работы с желаемым и наоборот.

Также трудоустроенные люди могут испытывать стресс и не испытывать счастья от дохода на работе, если увидят, что безработица в мире растет. В таком случае появляется страх быть уволенным.

Помимо прочего существует и теория относительного дохода, которая гласит, что экономическое поведение индивида в большей степени определяется его доходом по отношению к другим, чем абсолютным заработком. Проще говоря, если человек будет жить в богатом районе и его зарплата будет меньше, чем у соседей с яхтами и самолетами, он будет чувствовать себя более несчастным, чем если бы жил в бедном районе и имел доход выше, чем у соседей.

Это ведет к так называемому парадоксу Истерлина — в долгосрочной перспективе экономический рост, даже влекущий за собой рост дохода, не всегда влечет за собой рост благополучия населения.

Объясняется он тем, что экономический рост обычно ведет к увеличению доходов всех людей. В краткосрочной перспективе каждый человек ощущает рост дохода и уровня жизни, а потому становится счастливее. Однако это счастье оказывается лишь короткой иллюзией, поскольку усилия всех других людей по повышению уровня жизни приводят к увеличению средних показателей, оставляя всех на одном и том же уровне с точки зрения относительного дохода. То есть удобства становятся привычными и удовольствия от них уже практически нет.

Отсюда следует вывод, что деньги далеко не всегда делают человека счастливее. У всех людей разные ценности, разный уровень дохода, разные религии и культуры. Благодаря экономике счастья можно понять, какие факторы действительно влияют на благополучие общества.

Однако многие россияне считают, что счастье все же можно купить за деньги. Так, они видят его в путешествиях, покупке квартиры и приобретении машины.

Анна Морозова