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Просмотр фильмов во время работы может повысить продуктивность

Об этом заявил профессор и эксперт в области эффективности Кэл Ньюпорт.

Источник: «МВД МЕДИА»

В современном мире многие попадают в ловушку «псевдопродуктивности». Это постоянная занятость ради самой занятости.

При «псевдопродуктивности» мы стараемся успеть как можно больше, не задумываясь о реальной ценности наших действий. Профессор Кэл Ньюпорт из Джорджтаунского университета, автор книги «Медленная продуктивность» призывает для решения этой проблемы в первую очередь уделять внимание не количеству выполненных задач, а долгосрочным результатам.

«Качество произведенной работы также имеет первостепенное значение. Такой подход позволяет более осознанно и эффективно подходить к своим обязанностям», — сказал профессор в интервью CNBC Make It. «К».

По его словам, нужно менять один вид деятельности на другой. Кэл Ньюпорт советует включать в рабочий график незапланированные перерывы.

Например, в рабочее время можно посмотреть фильм или сериал. Это не только снижает выгорание, но и стимулирует креативное мышление, полагает ученый.

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Айгуль Сабитова.