Просмотр фильмов во время работы может повысить продуктивность

В современном мире многие попадают в ловушку «псевдопродуктивности». Это постоянная занятость ради самой занятости.
При «псевдопродуктивности» мы стараемся успеть как можно больше, не задумываясь о реальной ценности наших действий. Профессор Кэл Ньюпорт из Джорджтаунского университета, автор книги «Медленная продуктивность» призывает для решения этой проблемы в первую очередь уделять внимание не количеству выполненных задач, а долгосрочным результатам.
«Качество произведенной работы также имеет первостепенное значение. Такой подход позволяет более осознанно и эффективно подходить к своим обязанностям», — сказал профессор в интервью CNBC Make It. «К».
Например, в рабочее время можно посмотреть фильм или сериал. Это не только снижает выгорание, но и стимулирует креативное мышление, полагает ученый.
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Айгуль Сабитова.