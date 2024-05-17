Просмотр фильмов во время работы может повысить продуктивность

При «псевдопродуктивности» мы стараемся успеть как можно больше, не задумываясь о реальной ценности наших действий. Профессор Кэл Ньюпорт из Джорджтаунского университета, автор книги «Медленная продуктивность» призывает для решения этой проблемы в первую очередь уделять внимание не количеству выполненных задач, а долгосрочным результатам.