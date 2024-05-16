Как дофамин заставляет нас браться за сложные задачи?

Психолог Михаэль Инзлихт из Университета Торонто (Канада) в своем исследовании обнаружил, что люди, получающие вознаграждение за выбор более сложной задачи (в отличие от вознаграждения за хорошую работу), в следующий раз выбирают более сложный вариант, даже если он больше не сопровождается вознаграждением.