Как дофамин заставляет нас браться за сложные задачи?

Все мы часто задаемся вопросом: «а зачем я это делаю?». Причем не важно, что именно происходит: бежим ли мы марафон или листаем ленту в соцсетях.
Во всех наших действиях важную роль играет дофамин — химический посредник в мозге, участвующий в обработке вознаграждений и мотивирующем нас добиваться этих вознаграждений. Именно дофамин заставляет нас хотеть большего, иногда на грани зависимости.
Многие люди ищут более сложные занятия, выбирают головоломки или кроссворды, потому что усилие само по себе доставляет удовольствие. Эта оценка усилий укоренилась в нашем мозгу, поскольку дофамин побуждает нас ценить задачи, требующие упорства и самоотдачи.
Что дофамин делает с мозгом?
Дофамин не только «привязывает» нас к лентам в социальных сетях, доставляющим мгновенное удовольствие, но и побуждает ценить то, что требует много работы.
Психиатр Медицинской школы Стэнфордского университета (США) Нейр Эшель провел исследование, в котором мыши научились засовывать носы в ямки, чтобы добыть сок. Грызунов стимулировали ударами электрическим током. Когда их количество, необходимое для получения лакомства, увеличилось, в полосатом теле (области мозга, важной для мотивации и получения вознаграждения) испытуемых выделялось больше дофамина.
Также многие исследования показывают, что ожидание большего вознаграждения вызывает повышение уровня дофамина, усиливая ценность терпения и настойчивости.
Хотя дофамин может мотивировать, он также напрямую связан с рисками. Постоянное стремление к наградам может вызвать эмоциональное выгорание и нездоровое поведение. Более того, давление общества, направленное на достижение успеха, может усугубить это стремление, способствуя культуре соперничества и внешнего одобрения.
Однако в отличие от социальных сетей или табака, вызывающих зависимость, уровень дофамина не повышается, когда мы намеренно совершаем действия, требующие усилий или даже причиняющих боль.
Наука о мотивации
Кеннет Картер, психолог из Университета Эмори (США), считает, что даже так называемые «адреналиновые наркоманы» нуждаются в дофамине. Уилл Гэдд, первый поднявшийся на замерзший Ниагарский водопад, сказал Картеру, что если бы он хотел получить прилив адреналина, то перебежал бы автомагистраль.
«Искатели острых ощущений в такой хаотичной обстановке, как правило, вырабатывают более высокий уровень дофамина», — говорит Картер. У них также низкий уровень гормона стресса кортизола, отвечающего за реакцию «бей или беги».
Психолог Михаэль Инзлихт из Университета Торонто (Канада) в своем исследовании обнаружил, что люди, получающие вознаграждение за выбор более сложной задачи (в отличие от вознаграждения за хорошую работу), в следующий раз выбирают более сложный вариант, даже если он больше не сопровождается вознаграждением.
Дело в том, что если первоначально усилия вознаграждаются, люди в итоге начнут ценить усилия больше, чем награду за них.
По мнению Инзлихта, мы бездумно можем листать ленту в соцсетях, так как это лучше, чем ничегонеделание. В исследованиях психолога люди предпочитали умственно сложную задачу скуке.
Признавая силу дофамина в управлении нашим поведением, мы можем стремиться к более здоровому балансу между поиском удовольствия и решением головоломок. «Мы настроены на стремление, но от нас зависит направить это стремление в устойчивое и приносящее удовлетворение русло», — заключили специалисты.
Ранее ученые узнали, что такие гормоны, как дофамин и серотонин влияют на выбор человека.
Анна Морозова