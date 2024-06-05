«Проклятие хорошей девочки»: как синдром отличницы отравляет жизнь

Слишком высокие стандарты, потребность заслужить похвалу и любовь, желание показать себя в лучшем свете, «носить маску», чтобы соответствовать чужим ожиданиям — все это признаки синдрома отличницы. Они отравляют жизнь и портят здоровье. Что с этим делать, в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала врач, психосоматолог, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике Екатерина Тур.
По ее словам, «проклятие хорошей девочки» возникает из-за долгого подавления эмоций, травмирующего детского опыта. Обычно главную роль в воспитании играет мать. Обесценивая достижения дочери, говоря токсичные фразы, взрослый игнорирует и лишает свободы ребенка. Девочке внушают, что «любовь надо заслужить хорошим поведением». В итоге ребенок надевает на себя некую маску, соответсвуя требованиям. У таких детей зачастую холодные и деспотичные отцы. Они давят на ребенка и заставляют его притворяться. Малыш вынужден улыбаться и казаться радостным, чтобы не портить никому настроение. В итоге он несет ответственность за психическое благополучие взрослых, что крайне вредно для неокрепшей личности ребенка. Такой детский травмирующий опыт влечет за собой необратимое повреждение психики.
В связи с эмоциональными перестройками тело тоже начинает страдать. Поэтому быть хорошей девочкой опасно не только для психики, но и для физического здоровья, подчеркивает Екатерина Тур. Синдром отличницы приводит к нарушению сосудистого тонуса, головным болям, нервному напряжению, пищевой зависимости, ранней деменции и прочему.
Травмирующий опыт сказывается также на отношениях выросшей хорошей девочки. Такие женщины обычно двигаются по привычной траектории, поэтому не могут запретить мужу издеваться над собой и повышать голос.
Синдром отличницы влияет и на карьеру (боязнь критики, готовность работать без отдыха, гиперответственность и вместе с ней бегство от серьезных решений), и на общение с социумом (неумение принимать комплименты).
С комплексом таких симптомов нужно обращаться к психологу или психотерапевту.
«Важно также научиться осознанному расслаблению, не гонять в голове мысли об ошибках пятилетней давности, уметь отдыхать ментально», — подчеркивает Екатерина Тур.
Основу терапии здесь составляют принципы психогигиены. Так, нужно обращать внимание на себя, стать надежной опорой для своего организма. Также необходимо выйти из токсичных отношений и навсегда отказаться от роли жертвы домашнего насилия.
У хорошей девочки формируется конкретный патологический паттерн поведения, который деформирует представление человека о мире и наносит вред здоровью. Чтобы изменить ситуацию, важно всерьез заняться проблемой, заключила эксперт.
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Айгуль Сабитова