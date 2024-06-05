«Проклятие хорошей девочки»: как синдром отличницы отравляет жизнь

По ее словам, «проклятие хорошей девочки» возникает из-за долгого подавления эмоций, травмирующего детского опыта. Обычно главную роль в воспитании играет мать. Обесценивая достижения дочери, говоря токсичные фразы, взрослый игнорирует и лишает свободы ребенка. Девочке внушают, что «любовь надо заслужить хорошим поведением». В итоге ребенок надевает на себя некую маску, соответсвуя требованиям. У таких детей зачастую холодные и деспотичные отцы. Они давят на ребенка и заставляют его притворяться. Малыш вынужден улыбаться и казаться радостным, чтобы не портить никому настроение. В итоге он несет ответственность за психическое благополучие взрослых, что крайне вредно для неокрепшей личности ребенка. Такой детский травмирующий опыт влечет за собой необратимое повреждение психики.