Эндокринолог перечислила необходимые для здоровья женщины микроэлементы

«Исследования показывают, что это решает сразу несколько задач: позволяет удлинять теломеры и таким образом “откладывать” биологическое старение, помогает бороться как с системным воспалением, провоцирующим проблемы с сердцем и сосудами, диабет второго типа и другие хронические заболевания, так и с митохондриальной дисфункцией и окислительным стрессом, которые считаются ключевыми причинами, вызывающими злокачественные опухоли», — сообщила эксперт.
Не менее важным микроэлементом в женском организме является железо. Эндокринолог предупредила, что его недостаток может вызвать нарушения синтеза гемоглобина, который несет ответственность за перемещение кислорода в организме.
«В норме показатель железа варьируется в пределах 9−30 мкмоль/л. Поддержать его можно постараться за счет питания, включив в свой рацион блюда из мяса, печени, птицы, рыбы и яиц. Однако термическая обработка и ухудшение качества самих продуктов приводит к снижению содержания в них питательных веществ», — сообщила врач.
Третьим важным элементом является фолиевая кислота, которую также называют витамином B9. Это вещество способствует правильной работе иммунитета, придает здоровый вид волосам, ногтям и коже, а также отвечает за энергообмен.
«Во время прегравидарной подготовки организма и непосредственно во время беременности потребность в этом витамине возрастает в 1,5 раза, поскольку он необходим для правильного формирования плода, деления белков, роста и развития», — пояснила специалист.
Получить фолиевую кислоту в достаточном количестве можно, ежедневно принимая в пищу шпинат, арахис, свеклу, печень, чечевицу, а также спаржу. Однако все эти продукты необходимо употреблять в свежем виде, поскольку любая обработка или даже долгосрочное нахождение под прямым солнечным солнцем разрушает до 90% находящегося в них витамина В9.
«Кроме того, у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к не усвоению этого вещества (полиморфизм гена MTHFR)», — подытожила эксперт.
Ранее, 31 марта, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева рассказала «Известиям», что молодость тела можно продлить с помощью определенного питания. Так, по ее словам, витамины А, D, E, К, содержащиеся в орехах, авокадо, красной рыбе и оливковом масле, играют важную роль в обмене веществ и обновлении клеток, оказывают влияние на состояние кожи, ногтей и волос.
До этого, 28 марта, президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова назвала тофу продуктом для долголетия. По ее словам, употребление тофу способствует снижению развития онкологических заболеваний, а также замедляет наступление менопаузы у женщин и облегчает ее симптомы.