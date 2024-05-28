Эндокринолог перечислила необходимые для здоровья женщины микроэлементы

«Исследования показывают, что это решает сразу несколько задач: позволяет удлинять теломеры и таким образом “откладывать” биологическое старение, помогает бороться как с системным воспалением, провоцирующим проблемы с сердцем и сосудами, диабет второго типа и другие хронические заболевания, так и с митохондриальной дисфункцией и окислительным стрессом, которые считаются ключевыми причинами, вызывающими злокачественные опухоли», — сообщила эксперт.