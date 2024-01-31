Прогулка на свежем воздухе концентрирует внимание

Команда продолжает исследование в Ред-Бьютте, но теперь изучает, как использование мобильных телефонов влияет на реакцию людей. Этот и предыдущий эксперименты проводятся созданной в рамках университета миссии «Природа и здоровье человека, штат Юта», которая изучает, как природные условия влияют на организм человека. И действительно ли первичная потребность в природе заложена в ДНК человека, а ограничение ней к природе ставит под угрозу наше физическое и психическое здоровье.