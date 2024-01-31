Прогулка на свежем воздухе концентрирует внимание

Новое исследование психологов из Университета Юты, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что прогулки на открытой местности увеличивает контроль: как внимания, так и мозга над телом. Для эксперимента, проведенного с апреля по октябрь 2022 года, авторы собрали данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) 92 добровольцев. Активность мозга участников оценивалась до и после 40-минутной прогулки.
Первая половина прошла через Ред-Бьютт — дендрарий в предгорьях к востоку от университета, а вторая — через близлежащий заасфальтированный медицинский кампус. Оба маршрута были длиной чуть более трех километров (две мили). Идея эксперимента заключалась в том, чтобы истощить резервы внимания участников, отправляться на прогулку, во время которой им было запрещено общаться и пользоваться гаджетами.
Маршруты выбирались для добровольцев в случайном порядке. ЭЭГ выявляло три компонента внимания: оповещение, ориентация и исполнительный контроль. Последний показатель отслеживали по активности префронтальной коры головного мозга — области, важной для работы памяти, принятия решений и координации разрозненных задач. В результате участники, которые гуляли на природе, продемонстрировали улучшение контроля внимания.
Команда продолжает исследование в Ред-Бьютте, но теперь изучает, как использование мобильных телефонов влияет на реакцию людей. Этот и предыдущий эксперименты проводятся созданной в рамках университета миссии «Природа и здоровье человека, штат Юта», которая изучает, как природные условия влияют на организм человека. И действительно ли первичная потребность в природе заложена в ДНК человека, а ограничение ней к природе ставит под угрозу наше физическое и психическое здоровье.
Недавно ученые выяснили, что приложения для знакомств могли изменить работу мозга людей.
Олеся Маевская