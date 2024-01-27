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19:54 (мск), источник: Газета.Ру

Приложения для знакомств могли изменить работу мозга людей

Во многих приложениях для знакомств пользователям предлагают оценить фото других людей, используя смахивание влево («нравится») или вправо («не нравится»). Как выяснили авторы нового исследования, эти жесты прочно ассоциированы у людей с позитивной и негативной оценками внешности соответственно. Работа опубликована в журнале Neuroscience Letters.

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Источник: РИА "Новости"

Ученые из Университета Хэбея (HNU) попросили добровольцев просмотреть фото и оценить красоту людей, представленных на них, смахивая фото налево или направо на своем смартфоне. В первом эксперименте смахивать влево нужно было, если человек красивый, а во втором — если нет.

Когда людей просили смахнуть фото влево, чтобы выразить симпатию человеку, они делали это быстрее, чем когда фото красивого человека требовалось смахнуть вправо. Это говорит о том, что определенные жесты в некоторой степени связаны с оценкой красоты людей. Результаты были подтверждены измерениями активности мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Однако ученые не знают, является ли обнаруженная ими связь естественной, или она появилась у участников из-за использования приложений для знакомств. Чтобы установить это, потребуется больше исследований.

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