Приложения для знакомств могли изменить работу мозга людей

Ученые из Университета Хэбея (HNU) попросили добровольцев просмотреть фото и оценить красоту людей, представленных на них, смахивая фото налево или направо на своем смартфоне. В первом эксперименте смахивать влево нужно было, если человек красивый, а во втором — если нет.

Когда людей просили смахнуть фото влево, чтобы выразить симпатию человеку, они делали это быстрее, чем когда фото красивого человека требовалось смахнуть вправо. Это говорит о том, что определенные жесты в некоторой степени связаны с оценкой красоты людей. Результаты были подтверждены измерениями активности мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).