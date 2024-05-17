Прогрессивная философия: стыд способствует развитию

В долгосрочной перспективе стыд может подтолкнуть нас к поведению, которым мы будем гордиться. Разумеется, конфуцианцы не советовали «погрязать» в стыде, но они все же считали, что это чувство способствует определенному прогрессу. Люди часто совершают ошибки, а стыд существует не для того, чтобы наказывать нас за несовершенство, — он лишь сигнализирует о том, что пришло время исправиться.