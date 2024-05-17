Прогрессивная философия: стыд способствует развитию

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал стыд. Это чувство возникает в повседневных ситуациях, повышая тревогу и риск появления депрессивных настроений. Прежде специалисты отмечали лишь разрушающие свойства этого чувства. Например, британский клинический психолог Питер Фонаги назвал стыд «чувством, разрушающим внутреннее “я”», а его коллега Джун Прайс Тангни говорила, что из-за него часто возникает «желание спрятаться, убежать, по сути, вжаться в пол и исчезнуть».
Теперь же многие исследователи считают стыд очень прогрессивным чувством. В основе их суждений лежит древняя наука: по философской традиции конфуцианства это ощущение является важнейшим психологическим инструментом, способствующим развитию личности.
Конфуцианство — философия, существовавшая в Китае с VI по V век до н.э. Была основана на социальных и этических ценностях. О ее принципах сегодня мы знаем благодаря сборникам диалогов и историй о философе Конфуции и его последователях Мэн-цзы и Сюнь Цзы.
The Guardian собрал воедино главные суждения, способные изменить ваше представление о стыде.
Все в этом мире связано
Согласно учениям Мэн-цзы, четырьмя наиболее важными добродетелями всегда были: доброжелательность, праведность, мудрость и благопристойность. Каждая из них связана с определенной эмоцией или чувством. Например, доброжелательность основана на сострадании, а праведность — на чувстве стыда. Соответственно, стыд может привести человека к праведности.
В этой мысли есть определенная логика: когда мы испытываем это неприятное чувство, мы анализируем свои действия и стараемся впоследствии избежать того, что может привести к его возникновению.
Более того, появление стыда говорит о наличии нравственных ориентиров и ценностей, которых мы стараемся придерживаться. Ведь это чувство возникает, когда мы осознаем изъян в своем характере или обнаруживаем несоответствие между моральными нормами и поступками.
Отказ от шаблонного мышления
Стыд помогает нам лучше понять, что правильно, а что — нет. Однако это не означает, что мы должны испытывать его постоянно. Конфуцианские тексты призывали людей развивать в себе чувство стыда, самостоятельно определяя его грани.
Конфуцианцы утверждали, что-то, чего люди обычно стыдятся (например, низкого благосостояния или статуса) на самом деле не является недостатками. Сюнь Цзы различал два вида стыда: стыд по поводу поверхностных вещей, таких как богатство или одежда, и более искренний стыд, который возникает внутри вас, если вы идете против своих собственных ценностей. Нищий может испытывать стыд, но это не настоящий стыд, который показывает недостаток характера.
Мэн-цзы написал историю о нищем, который отказался принять еду от человека, стыдившего его за рваную одежду. Получается, что, когда кто-то считает какой-то аспект вашей личности постыдным, вам не нужно испытывать за это стыд.
Стыд — танго, которое исполняет человек и общество. Несмотря на то, что это чувство является частью нашего индивидуального морального ландшафта, оно формируется через наши реакции на социальные нормы и ценности. Конфуцианцы настаивали на том, что это неправильно и у нас есть некоторая независимость от стыда.
Умение контролировать это чувство может помочь нам отказаться от необоснованных или подавляющих стандартов. Это особенно важно для личностного роста, ведь наши моральные убеждения могут значительно отличаться от социальных норм.
Ориентир для правильного пути
В долгосрочной перспективе стыд может подтолкнуть нас к поведению, которым мы будем гордиться. Разумеется, конфуцианцы не советовали «погрязать» в стыде, но они все же считали, что это чувство способствует определенному прогрессу. Люди часто совершают ошибки, а стыд существует не для того, чтобы наказывать нас за несовершенство, — он лишь сигнализирует о том, что пришло время исправиться.
Подводим итоги
Кажется, что данные идеи очень актуальны сегодня. Более того, они очень положительны, ведь, исходя из них, все мы способны к совершенствованию. Стыд помогает нам проанализировать, что пошло не так, а после — сохранить хорошее и избавиться от плохого.
Ранее фильм под названием «Стыд» признали лучшим фильмом ММКФ.
Кристина Корчанова