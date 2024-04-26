Лучшим фильмом ММКФ признан «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо

В этом году приз для победителей в номинациях «лучший фильм» и «за вклад в мировой кинематограф» изготавливала ювелирная компания Mercury. Приз «Золотой Святой Георгий» представляет себе статуэтку с золотой фигурой с Георгием Победоносцем. Лауреатом других номинаций присуждается статуэтка с серебряной фигурой святого.