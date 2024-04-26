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Лучшим фильмом ММКФ признан «Стыд» режиссера Мигеля Сальгадо

В столице завершился 46-й Московский международный кинофестиваль. Лауреатом его основного конкурса в номинации «лучший фильм» стала картина «Стыд» режиссера Мигель Сальгадо. В номинации «лучший режиссер» лауреатом стал Нахид Азизи Седиг за картину «Дыхание голода». Церемония награждения состоялась в театре «Россия».

Источник: @moscowfilmfestival / Telegram

В номинации «лучшая мужская роль» победил Хуан Рамон Лопес за игру в фильме «Стыд», в номинации «лучшая женская роль» — Марике Бейкирх за игру в фильме «Шлимазл». Лучшим документальным фильмом стала картина режиссера Сэма Калантари «Ладья», лучшим короткометражным фильмом признали «Партнеров» режиссера Хосе Мария Флорес. Приз за вклад в мировой кинематограф получил российский режиссер Сергей Урсуляк.

В этом году приз для победителей в номинациях «лучший фильм» и «за вклад в мировой кинематограф» изготавливала ювелирная компания Mercury. Приз «Золотой Святой Георгий» представляет себе статуэтку с золотой фигурой с Георгием Победоносцем. Лауреатом других номинаций присуждается статуэтка с серебряной фигурой святого.

С 19 по 26 апреля в рамках фестиваля было представлено более 200 картин, в конкурсе участвовали 10 фильмов. Среди жюри основного конкурса — режиссеры Радош Баич, Гульнара Сарсенова, Хусейн Карабей и Игорь Волошин, а также кинематографист Фридрик Тор Фридрикссон. Гран-при прошлого фестиваля завоевал фильм «Три брата» режиссера Франсиско Папарельи.