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Проблема внутри: эксперт назвал причины выпадения волос

От дефицита витаминов до заболеваний щитовидной железы.

Источник: Freepik

Все люди теряют немного волос каждый день. Это нормальный процесс, так как на голове они постоянно обновляются. Поэтому не стоит беспокоиться, если выпадает около 100 волос в день.

Если же каждый день человек теряет больше волос, чем обычно, то, по словам экспертов Филлипа и Анабель Кингсли, это может быть признаком внутреннего нарушения в организме, пишет The Mirror.

Волосы — это несущественная часть человеческого тела. Организм обращает на них внимание в самую последнюю очередь и может оставить без питательных веществ, если внутри есть какая-то другая проблема, например, воспаление.

Чрезмерное выпадение волос известно как «телогеновые выделения», и на этот процесс может влиять несколько факторов. Так, наиболее распространенными причинами являются дефицит железа, витамина В12 и витамина D, заболевания щитовидной железы, включая гипотиреоз и гипертиреоз, и быстрая потеря веса.

Телогеновые выделения могут иметь и более явные причины. Волосы могут выпадать от неправильного питания, пропуска приемов пищи, высокой температуры, хирургического вмешательства под общим наркозом, приема определенных лекарств и препаратов.

В случае, если выпадение волос вызвано высокой температурой или болезнью, проблема сама собой решится, когда недуг пройдет. Однако дефицит витаминов или дисбаланс щитовидной железы означают, что потеря волосяного покрова будет продолжаться в течение длительного времени.

Причиной телогеновых выделений может быть и анемия (снижение уровня гемоглобина в крови). В этом случае клетки волосяных фолликулов не получают достаточного количества кислорода для жизнедеятельности.

Виновником выпадения волос может быть стресс, поскольку его гормоны вызывают сужение кровеносных сосудов, что уменьшает приток кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам. Длительные периоды стресса могут сократить жизненный цикл волос.

При чрезмерном выпадении волос следует обратиться к специалистам, который направит на сдачу крови для анализа, чтобы найти подходящие способы решения проблемы.

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Анна Морозова