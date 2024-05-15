Проблема внутри: эксперт назвал причины выпадения волос

Все люди теряют немного волос каждый день. Это нормальный процесс, так как на голове они постоянно обновляются. Поэтому не стоит беспокоиться, если выпадает около 100 волос в день.
Если же каждый день человек теряет больше волос, чем обычно, то, по словам экспертов Филлипа и Анабель Кингсли, это может быть признаком внутреннего нарушения в организме, пишет The Mirror.
Волосы — это несущественная часть человеческого тела. Организм обращает на них внимание в самую последнюю очередь и может оставить без питательных веществ, если внутри есть какая-то другая проблема, например, воспаление.
Чрезмерное выпадение волос известно как «телогеновые выделения», и на этот процесс может влиять несколько факторов. Так, наиболее распространенными причинами являются дефицит железа, витамина В12 и витамина D, заболевания щитовидной железы, включая гипотиреоз и гипертиреоз, и быстрая потеря веса.
Телогеновые выделения могут иметь и более явные причины. Волосы могут выпадать от неправильного питания, пропуска приемов пищи, высокой температуры, хирургического вмешательства под общим наркозом, приема определенных лекарств и препаратов.
Причиной телогеновых выделений может быть и анемия (снижение уровня гемоглобина в крови). В этом случае клетки волосяных фолликулов не получают достаточного количества кислорода для жизнедеятельности.
Виновником выпадения волос может быть стресс, поскольку его гормоны вызывают сужение кровеносных сосудов, что уменьшает приток кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам. Длительные периоды стресса могут сократить жизненный цикл волос.
При чрезмерном выпадении волос следует обратиться к специалистам, который направит на сдачу крови для анализа, чтобы найти подходящие способы решения проблемы.
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Анна Морозова