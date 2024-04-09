Как шар. Врач рассказала, какие болезни провоцируют облысение

Выпадение волос — это нормальное физиологическое явление, если за сутки выпадает не более 100 волос.
Патологическим процесс считается, если за день выпадет более 10% от общего объема волос и поредевшие участки заметны невооруженным глазом.
С чего начинается потеря волос?
Облысение может возникнуть по множеству причин.
Иногда это связано с атрофией волосяных фолликулов, которая происходит под влиянием дигидротестостерона — биологически более активного метаболита (производного) тестостерона.
"Очаговая алопеция (локальное выпадение волос) считается аутоиммунным заболеванием, при котором через Т-клетки организм атакует собственные волосяные фолликулы, провоцируя преждевременную гибель кератиноцитов. Это приводит к нарушению их деления в матриксе волос.
Одна из частных причин выпадения волос — стресс, при котором происходит подавление иммунной системы, — рассказала аif.ru трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. — Поэтому пережитые волнения могут привести к повышению уровня гормона кортизола, который, в свою очередь, провоцирует воспаление.
Также немаловажную роль в развитии облысения имеют генетическая предрасположенность, дефицит витаминов и минералов, скачки гормонов".
Замечено также, что к интенсивному выпадению волос могут приводить некоторые заболевания — анемия, различные бактериальные или грибковые инфекции, а также эндокринные патологии. У женщин часто отмечается послеродовая алопеция.
Это лечится?
Алопеция, вызванная заболеванием, имеет наиболее благоприятный прогноз.
«Устранив проблему выпадения волос, можно избавиться от алопеции. Наследственность скорректировать сложнее. В любом случае при выпадении волос необходимо обратиться к специалисту-трихологу, который подберет лечение. Но, как правило, в этом случае препараты действуют до тех пор, только пока пациент их принимает», — рассказывает кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог- косметолог Юлия Мельникова.