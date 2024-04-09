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Как шар. Врач рассказала, какие болезни провоцируют облысение

По статистике к 35 годам с выпадением волос сталкиваются ⅔ мужчин, к 50 годам — до 85%. Такая проблема, хоть и реже, но встречается и у женщин.

Источник: Freepik

Выпадение волос — это нормальное физиологическое явление, если за сутки выпадает не более 100 волос.

Патологическим процесс считается, если за день выпадет более 10% от общего объема волос и поредевшие участки заметны невооруженным глазом.

С чего начинается потеря волос?

Облысение может возникнуть по множеству причин.

Иногда это связано с атрофией волосяных фолликулов, которая происходит под влиянием дигидротестостерона — биологически более активного метаболита (производного) тестостерона.

"Очаговая алопеция (локальное выпадение волос) считается аутоиммунным заболеванием, при котором через Т-клетки организм атакует собственные волосяные фолликулы, провоцируя преждевременную гибель кератиноцитов. Это приводит к нарушению их деления в матриксе волос.

Одна из частных причин выпадения волос — стресс, при котором происходит подавление иммунной системы, — рассказала аif.ru трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. — Поэтому пережитые волнения могут привести к повышению уровня гормона кортизола, который, в свою очередь, провоцирует воспаление.

Также немаловажную роль в развитии облысения имеют генетическая предрасположенность, дефицит витаминов и минералов, скачки гормонов".

Замечено также, что к интенсивному выпадению волос могут приводить некоторые заболевания — анемия, различные бактериальные или грибковые инфекции, а также эндокринные патологии. У женщин часто отмечается послеродовая алопеция.

Это лечится?

Алопеция, вызванная заболеванием, имеет наиболее благоприятный прогноз.

«Устранив проблему выпадения волос, можно избавиться от алопеции. Наследственность скорректировать сложнее. В любом случае при выпадении волос необходимо обратиться к специалисту-трихологу, который подберет лечение. Но, как правило, в этом случае препараты действуют до тех пор, только пока пациент их принимает», — рассказывает кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог- косметолог Юлия Мельникова.