Как шар. Врач рассказала, какие болезни провоцируют облысение

«Устранив проблему выпадения волос, можно избавиться от алопеции. Наследственность скорректировать сложнее. В любом случае при выпадении волос необходимо обратиться к специалисту-трихологу, который подберет лечение. Но, как правило, в этом случае препараты действуют до тех пор, только пока пациент их принимает», — рассказывает кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог- косметолог Юлия Мельникова.