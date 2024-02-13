Признаки того, что вы влюбились с первого взгляда

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в статье для The Mirror говорит, что любовь с первого взгляда реальна и имеет визуальные подсказки, которых невозможно избежать. Она называет их «подглядывающим поведением»: когда мы вынуждены отвести взгляд, но импульс посмотреть на объект желания слишком силен.
Но независимо от того, насколько мы обычно уверены в себе и комфортно ли нам в обществе, застенчивость все равно будет проявляться, если мы влюбимся в кого-то в одно мгновение. При этом обычно заметны такие сигналы, как опускание подбородка, покраснение или нервное хихиканье.
По словам Джуди, есть и другие физиологические реакции, на которые следует обратить внимание: например, дыхание становится поверхностным и частым, а также пересыхает влага во рту. Некоторые исследования даже показали, что пары, которые влюбились друг в друга с первого взгляда и до сих пор вместе, прожили в среднем 18 лет и продолжают быть вместе.
Исследование 2000 взрослых британцев показало, что 70% твердо верят в любовь с первого взгляда, а 59% отношений, начавшихся с любви с первого взгляда, все еще крепки. При этом 19% этих отношений длились более 40 лет.
Непреодолимое влечение (47%) было самым частым признаком, который испытали эти влюбленные при первой встрече, а 36% вспоминают, что не могли оторвать от них взгляд. Более трети (35%) почувствовали бабочек в животе, а 31% — ощущение комфорта и легкости.
Однако статистика не всегда такая «слащавая». 87% считают, что влюбленность приходит со временем и не может произойти в одно мгновение, а 58% уверены, что эта концепция придумана для телевидения, кино и книг. И все же существует шесть явных признаков того, как распознать, что в вас (или вы) влюбились с первого взгляда:
Отражение действий
Если вы находитесь на вечеринке или в баре с друзьями и замечаете, что кто-то копирует ваш темп или стиль движений во время разговора, глядя на вас, это явный признак сильной симпатии. Уже на расстоянии человек хочет расположить вас к себе.
Прихорашивание
Неочевидный признак, который, однако, нужно учитывать. Следите за языком тела: прикосновения к волосам, шее или плечам также могут быть показателем их интереса к вам (или вас — к другому).
Движение глаз
Хлопанье ресницами, следование взгляда за вашими руками и губами, непрерывный зрительный контакт — все это указывает на сильную симпатию. К слову, эти признаки также — предвестники поцелуя.
«Игнорирование»
Если кто-то в течение нескольких минут пристально вас рассматривал, а при установлении зрительного контакта резко отвернулся, знайте, он не рассматривает комнату, потому что она ему нравится. Человек боится выдать свою заинтересованность.
Кошачья улыбка
Это термин, используемый для описания улыбки, при которой глаза собеседника сужаются, создавая морщинки у края. Лицо при этом заметно смягчается.
Реакция глаз
Когда вы смотрите на человека и он поддерживает зрительный контакт, собеседник может на несколько секунд опустить взгляд или подбородок, а затем снова вернуться к исходной позе. Так мы «снижаем» уровень внутреннего напряжения, в данном случае — от сильной симпатии.
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Олеся Маевская