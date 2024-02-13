Признаки того, что вы влюбились с первого взгляда

Однако статистика не всегда такая «слащавая». 87% считают, что влюбленность приходит со временем и не может произойти в одно мгновение, а 58% уверены, что эта концепция придумана для телевидения, кино и книг. И все же существует шесть явных признаков того, как распознать, что в вас (или вы) влюбились с первого взгляда: