Что такое любовь и какие стадии она проходит: мнение психологов

Принятие и самопринятие. Любящий человек ценен таким, какой он есть. На первых этапах отношений можно идеализировать другого и буквально быть слепым к каким-то чертам или к поведению. «Если влюбленность перерастает в любовь, мы видим то, что может не нравится, но мы принимаем личность человека в целом, а значит и его недостатки. Мы принимаем и себя тоже, чувствуем себя комфортно в присутствии другого. Потому что на нас тоже смотрят любящими глазами. Не важно, проснулся ли ты с взъерошенными волосами, набрал лишний килограмм, допустил ошибку в общении с кем-то. Не страшно выглядеть не идеальным — это признак здоровых отношений», — уверена Яушева.