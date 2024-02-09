Что такое любовь и какие стадии она проходит: мнение психологов

Каждый мечтает любить и быть любимым, а найти вторую половину — это большое счастье. Но обрести истинную любовь сможет только тот, кто знает, что это такое. А сохранить ее еще сложнее. Рассказываем вместе с экспертами, какие виды любви бывают, какие стадии проживают влюбленные и как жить вместе долго и счастливо.
Что такое любовь
Любовь — это отношение к кому- или чему-либо как безусловно ценному, объединение и соединенность с кем (чем) воспринимается, как благо (одна из высших ценностей), если говорить в самом общем, энциклопедическом смысле. В более узком смысле, это отношение к другой личности, причем в разных значениях и контекстах слово «любовь» может означать очень разные понятия. Лишь сравнительно недавно любовь стала предметом изучения науки.
С точки зрения психологии любовь — ключевой элемент здорового и гармоничного развития психики. «Это отношения, которые основываются на здоровой привязанности — желании контакта с человеком, но при этом и способности к автономии», — подчеркнула клинический психолог Дарья Яушева.
С точки зрения нейробиологии любовь — это выброс гормонов и активизация определенных зон коры головного мозга. Это действие нейромедиаторов: дофамина, окситоцина, вазопрессина, эндорфина и энкефалина.
"Дофамин начинает действовать на начальных стадиях и дает положительные эмоции, которые проявляются в новой ситуации. Он обеспечивает позитивное подкрепление, рождает стремление быть рядом с объектом привязанности, чтобы снова и снова получать удовольствие. Причем он вырабатывается не только в момент контакта, но и когда мы думаем о человеке.
Энкефалины и эндорфины обеспечивают ощущение удовлетворенности от отношений. Благодаря им возникает ощущение счастья, эйфории, успокоения, защищенности.
Вазопрессин и окситоцин помогают формировать на более поздних стадиях отношений крепкую стабильную связь. Это именно то, что обеспечивает связь на более глубоком уровне, духовном и интеллектуальном, основу для партнерских взаимоотношений. Они рождают нежность, желание заботиться о другом".
Признаки любви
Ощущение возбуждения. Появляются «бабочки в животе» и легкая тревога. «На физиологическом уровне могут меняться сон и аппетит, появляется ощущение парения. Учащаются сердцебиение и дыхание, повышается давление. Это происходит в результате выброса кортизола и адреналина (гормонов стресса).Постепенно эти реакции стабилизируются, человек чувствует себя спокойнее», — пояснила Дарья Яушева.
Устойчивое желание быть в контакте с тем, кто вас привлекает. Любимый человек становится ценностью для вас. Вам хочется его узнавать, понять, исследовать, сделать его частью своей жизни, заботиться о нем, рассказывает психолог.
Принятие и самопринятие. Любящий человек ценен таким, какой он есть. На первых этапах отношений можно идеализировать другого и буквально быть слепым к каким-то чертам или к поведению. «Если влюбленность перерастает в любовь, мы видим то, что может не нравится, но мы принимаем личность человека в целом, а значит и его недостатки. Мы принимаем и себя тоже, чувствуем себя комфортно в присутствии другого. Потому что на нас тоже смотрят любящими глазами. Не важно, проснулся ли ты с взъерошенными волосами, набрал лишний килограмм, допустил ошибку в общении с кем-то. Не страшно выглядеть не идеальным — это признак здоровых отношений», — уверена Яушева.
Честность и искренность. Это важнейшие признаки любви, кода вы можете говорить даже о неприятных вещах, обсуждать острые моменты, не рискуя разрушить отношения.
Чувство радости и счастья. Любовь приносит эти ощущения в жизнь партнеров, делая их жизнь более наполненной, отметил психолог Николай Изотов.
Привязанность. Сильная привязанность отличает млекопитающих от других видов животных. В исследовании 2017 года описаны четыре типа привязанности млекопитающих [1]: парные связи, связи между родителями и детьми, связи между сверстниками, связи между особями одного и того же вида. Большинство случаев человеческой любви попадают в один из этих типов. «Любовь к партнеру имеет свою особенность. Влюбленный считает партнера уникальным, особенным человеком, даже если на это нет предпосылок. Концентрирует внимание только на его положительных качествах и преувеличивает их, наделяет любимого несуществующими достоинствами и минимизирует недостатки», — говорит Ника Болзан.
Долгосрочность. «Любовь — это чувство, которое может продолжаться очень долго, даже на протяжении всей жизни», — уверяет Изотов.
Желание быть с человеком вместе на всех уровнях, в том числе интимном. «Секс — важная составляющая любви, но не главная. На первых этапах секс играет важную роль, он обеспечивает выброс гормонов. Но постепенно он начинает отходить на вторую роль, уступая место партнерской связи», — пояснила Дарья Яушева.
Виды любви
Существует множество классификаций любви. Одна из первых принадлежит Аристотелю, который различал такие виды любви, как агапе, людус, эрос, мания, прагма и сторге.
Одна из наиболее интересных современных классификаций принадлежит автору теории «треугольника любви» Роберту Стернбергу, который определяет любовь через три составляющих: близость, страсть и комитмент (добровольно взятые на себя обязательства). Из сочетания вершин «треугольника любви» возникают восемь видов любви.
Отсутствие любви. К этому типу относится большинство отношений с людьми в нашей жизни — коллеги, приятели, знакомые. Нет ни особенной близости, ни сексуального влечения, ни обязательств.
Дружба. В этом виде отношений присутствует только компонент «близость», но нет физического влечения и каких-либо долгосрочных обязательств.
Влюбленность или наваждение. Такие отношения связаны только страстью. Особенность такого вида любви, в отличие от дружбы, — в его быстротечности. Влюбленность либо сходит на нет, либо перерастает в отношения другого рода.
Пустая любовь. В обычной жизни (не в науке) мы вообще вряд ли назвали бы такие отношения любовью. В них есть только грань обязательств (купить продукты, забрать детей из школы, починить кран), но нет ни близости, ни страсти. Нередко такой тип любви встречается у пар, которые в порыве влюбленности связали себя узами брака, но не смогли сохранить страсть или выстроить близость.
Романтическая любовь. В этом виде отношений присутствуют уже два компонента: близость и страсть. Но по разным причинам, партнеры пока не берут на себя долгосрочных обязательств.
Дружеская (родственная) любовь. Здесь присутствует близость и долгосрочные обязательства, но нет (или уже нет) компонента страсти. Такая любовь похожа на долгую и близкую дружбу. Она может появиться в отношениях, где сексуальное влечение пошло на спад. Отсутствие одного компонента вовсе не свидетельство, что любовь «неправильная» или «нездоровая». Такие отношения могут быть долгими, теплыми и прочными, а для кого-то вообще станут примером идеальной любви.
Роковая любовь. Такой вид любви получается из взаимодействия страсти и обязательств. Это история о людях, которые теряют голову и буквально через неделю после знакомства идут под венец. Однако без ощущения близости долгосрочные отношения выстроить сложно. Если создать доверие и взаимопонимание не получится, есть риск, что союз распадется или превратится в «пустую» любовь.
Полная любовь. Это тот вид любви, в котором присутствуют все три компонента «треугольника». Обычно, когда мы мечтаем о настоящей любви (это фигура речи вовсе не означает, что другие — ненастоящие), то представляет себе именно такие отношения: наполненные пониманием и заботой, прочные, но не без искорки страсти.
Стадии любви
Среди нейробиологов преобладает деление любви на три стадии. Подробнее о них рассказала клинический психолог, когнитивно-поведенческий и схема-терапевт Дарья Яушева.
Вожделение
На первой стадии возникает сильное сексуальное желание — вожделение. Его основой является эволюционная потребность в размножении, присущая всем живым существам. Важную роль играет гипоталамус, стимулирующий выработку половых гормонов эстрогена и тестостерона. Тестостерон повышается у представителей обоих полов, он усиливает влечение. Окситоцин выделяется во время физического контакта и сексуальной кульминации.
Притяжение
На этом этапе формируется пара, возникает устойчивое желание быть в контакте с любимым человеком. Появляется одержимость партнером, сердце колотится, нет желания спать и есть. Возникает прилив энергии, возбуждение, фантазии о совместном времяпрепровождении с близким человеком. Это обеспечивает дофамин, который связан с мотивацией, стремлениями и вознаграждением. Отсюда и желание преследовать партнера. За бешеный прилив энергии отвечает норэпинефрин. Этот гормон приводит организм в состояние готовности. А вот серотонин в этот период, похоже, снижается, что рождает ощущение зависимости.
Привязанность
На этой стадии возникает желание сделать отношения более серьезными, взять на себя определенные обязательства. Именно в этот период возникает готовность и желание жить совместно, заключить брак и завести детей. Уровень дофамина постепенно снижается и примерно через три года отношений ослабевает влечение, но его заменяют гормоны вазопрессин и окситоцин. Они отвечают за стремление заботиться о партнере, сблизиться с ним. Хочется обнимать любимого человека, делиться с ним планами и сокровенными мечтами, совместно планировать и реализовывать планы. Это уровень партнерской любви, где ключевую роль играют уважение и дружба.
Ника Болзан:
"Согласно научным исследованиям 2015 года, на ранней стадии романтических отношений в мозге происходит повышенная нейронная активность [2]. Этот паттерн нейронной активности аналогичен паттерну, связанному с материнской любовью. К концу первого года романтического чувства уровень серотонина постепенно возвращается к норме: эмоциональные качели, навязчивые мысли становятся умеренными.
Через год наступает новый период — любовь становится более спокойной и зрелой. Вырабатывается окситоцин, который помогает укрепить связи, повышает иммунную функцию и начинает приносить пользу для здоровья. Именно поэтому люди, живущие в паре долгое время, менее подвержены инсультам, сердечным приступам, депрессиям, имеют более высокие показатели выживаемости после серьезных операций.
Однако важно, чтобы люди действительно подходили друг другу. Если они живут вместе вынужденно, например, стыдятся развода или сохраняют отношения ради детей, то получают ровно обратный эффект: стареют в разы быстрее, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, впадают в депрессию, у них появляются неврозы, различные психические расстройства. Так проявляется защитная реакция — человек не хочет видеть рядом с собой партнера".
Как сохранить любовь: 12 советов
Сохранить отношения здоровыми, позитивными, поддерживающими сложно, но можно. Особенно если следовать этим советам психологов.
Укрепляйте близость. «Взаимопонимание возникает, когда вы разговариваете по душам, делитесь мыслями и чувствами, проявляете внимание. Это могут быть самые маленькие детали быта — заметить, что в холодильнике кончается молоко, без которого партнер жить не может. Или дать другому человеку время высказаться, не перебивая и не давая советова», — советует Олеся Шаповал.
Уважайте друг друга. «Уважение к партнеру — это ключевой элемент любви. Уважайте его индивидуальность, ценности и границы. Уважение проявляется в том, чтобы не нарушать границы партнера, не критиковать его ценности и убеждения, а также уважать его личное пространство и время», — считает Николай Изотов.
Обсуждайте свои чувства. «Открытое и честное общение является основой здоровых отношений. Обсуждайте свои проблемы и ожидания друг от друга. Стоит отметить, что общение должно быть регулярным и включать в себя не только обсуждение проблем, но и приятные моменты, которые вы переживаете вместе. Важно уметь слушать и понимать точку зрения партнера», — рекомендует Николай Изотов.
Проводите время вместе. «Важно поддерживать дофамин в отношениях: можно ходить на совместные мероприятия, найти общее увлечение, ездить в путешествия, обсуждать книги, кататься на сноуборде, смотреть фильмы — получать разнообразные новые впечатления», — перечисляет Дарья Яушева.
Развивайтесь вместе. «Совместное развитие и достижение общих целей помогает укрепить отношения. Развитие может включать в себя не только совместные цели, но и общие интересы, хобби или проекты. Важно находить время и ресурсы для совместного времяпрепровождения», — подчеркивает Николай Изотов.
Будьте благодарными. Выражайте благодарность и признательность друг другу за все, что вы делаете вместе. Благодарность может проявляться, например, в словах благодарности, маленьких подарках или просто в том, чтобы ценить и признавать усилия партнера, советует Изотов.
Работайте над собой. «У всех разные типы личности, характеры. Их особенности могут мешать сохранению долгих отношений и любви. Изменить мы можем только себя, другого человека поменять невозможно, поэтому работать нужно над своим “Я”. Важно, что работа над собой должна проходить у обоих, тогда отношения непременно будут улучшаться», — говорит Ника Болзан.
Скорректируйте свои ожидания от партнера. «Необходимо принимать своего партнера таким, какой он есть сейчас, не идеализируя его. Нереализованные ожидания приводят к разочарованиям и даже разрыву отношений», — предупреждает Болзан.
Разжигайте страсть. «Независимо от того, год вы вместе или 20 лет, можно поддерживать сексуальное влечение. Чтобы отношения были долгими и прочными, оно не обязано должно быть громадным (это зависит от вас и от партнера), важнее не утратить его совсем. Время от времени можно добавить в быт немного романтики, времени для наслаждения друг другом, свободного от работы, детей и других обязательств», — считает Олеся Шаповал.
Устраивайте сюрпризы. Внезапный подарок или событие дает отношениям новый эмоциональный всплеск, отметила Ника Болзан.
Принимайте все стороны отношений. «Если отношения будут достаточно долгими, вас наверняка ждут не только счастливые моменты, но и ссоры, кризисы, неудачные дни. Невероятно много союзов распадаются, потому что партнеры готовы делить с друг другом трудности только на словах. Умение достойно проходить через трудности в отношениях — навык, который никогда не поздно развить», — уверена Шаповал.
Независимость тоже важна. «Избыток любви может быть так же вреден для отношений, как и недостаток. На определенном этапе для сохранения длительных и стабильных отношений важно искать пространство для автономии собственной и другого человека. Можно найти собственное увлечение, общаться с друзьями и родственниками», — отметила Дарья Яушева.