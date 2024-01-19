Привычки вождения могут выдать людей с нелеченным апноэ

СОАС, также известный как «болезнь остановки дыхания во сне», является наиболее распространенным типом апноэ. У людей с таким нарушением дыхание может прерываться до ста раз за ночь.

Нарушение дыхание у спящего человека значительно нарушает качество его сна и может вести к серьезным заболеваниям, таким как инсульт, диабет второго типа и гипертония. Кроме того, из-за сонливости у водителей с апноэ повышается риск попадания в аварию.

Ученые из Университетской больницы Сент-Джеймс в Великобритании разработали специальный опросник, который поможет выявить людей с недиагностированным апноэ. Работа опубликована в журнале ERJ Open Research.

В исследовании участвовали 119 человек с СОАС, не получающие лечение. Еще 115 испытуемых не страдали апноэ. Все испытуемые отвечали на вопросы о сонливости за рулем и способах, которые они применяют для сохранения бдительности во время вождения. Также учитывалось количество дорожно-транспортных происшествий, таких как столкновение.

Выяснилось, что люди с СОАС чаще прибегали к разным уловкам, чтобы избавиться от сонливости. Так, во время вождения автомобиля они открывали окна, пили чай или кофе, пели и разговаривали с собой, меняли положение, ерзая на месте, ели или что-то жевали. Еще одним приемом была остановка, чтобы пройтись, размяться немного вздремнуть или умыться холодной водой.

По словам авторов работы, наличие комплекса подобных привычек может служить маркером для врачей при диагностике СОАС.

Ранее ученые назвали опасное последствие беспокойного сна.

Анна Морозова