Названо опасное последствие беспокойного сна

О важности нормального сна мы прекрасно наслышаны. И даже на собственном примере знаем, что стоит только немного не выспаться, как весь следующий день пойдет псу под хвост. Но у ученых есть для нас и другие новости. Основанные не только на личном опыте, но и на долговременных исследованиях.

К участию в новом таком исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Neurology, ученые привлекли 526 добровольцев в среднем возрасте 40 лет и на протяжении 11 лет изучали продолжительность и качество их сна. Для этого у участников были специальные «умные часы», реагирующие на движения.

В ходе эксперимента добровольцы заполняли анкеты, в которых указывали, сколько времени они спят, отмечали время отхода ко сну и время бодрствования, оценивали качество своего сна по шкале от 0 до 21, где более высокие баллы указывали на худшее качество сна. О плохом сне сообщили 239 человек (45,6%).

Также участники прошли серию тестов на память и мышление, а ученые измерили повторяющиеся короткие перерывы во сне. Они учитывали как процент времени, проведенного в движении, так и процент времени, проведенного без движения в течение одной минуты или меньше во время сна. Сложив эти показатели, исследователи обнаружили, что средняя фрагментация сна участников составила 19%. То есть пятую часть времени сна добровольцы «ворочались».

После поправок на демографические данные, образование, курение, индекс массы тела, депрессию, физическую активность, гипертонию и диабет, у людей с самыми высокими показателями фрагментации сна шансы на плохую когнитивную деятельность были более чем вдвое выше, чем у всех остальных. Ученые считают, что люди, которые часто просыпаются (возможно, из-за стресса на работе или шумной некомфортной обстановки там, где они пытаются отдохнуть и выспаться), страдают из-за накапливаемых в мозге амилоидов — вредных белков, которые выводятся во время сна. Как следствие, низкое качество сна в среднем возрасте (30−40 лет) в дальнейшем может привести к значительному ухудшению навыков мышления.