Привязанность питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

В межличностных отношениях, как в краткосрочных, так и в долгосрочных, психологи выделяют четыре типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и дезорганизующий. Здоровым является только первый вид, остальные относятся к невротичным.

Ученые из Хельсинкского университета Финляндии решили изучить взаимодействие домашних кошек и собак со своими хозяевами, обладающими двумя типами привязанности: тревожным и избегающим. Первый характеризуется повышенной потребностью всегда находиться со своим питомцем и боязнью потерять его. Второй, напротив, стремится к независимости и опасается потери личной автономии (умение владеть собой и принимать ответственность за свои действия). Исследование опубликовано в журнале iScience.

Участниками эксперимента стали 2724 человека (92% из которых были женщинами) и их 2545 собак и 788 кошек. Людей протестировали на тип привязанности, оценили их психологическое состояние, уровень стресса и удовлетворенности жизни. Далее исследователи проанализировали поведение животных. В результате были выявлены признаки нежелательного поведения, который можно сравнить с невротическими проявлениями хозяев.

Отношения питомца к близости с хозяином было связано с типом привязанности человека: если владелец хотел общаться с животным, то оно демонстрировало такое же поведение. Необщительные, агрессивные и пугливые собаки и кошки, как правило, жили у людей с избегающем типом привязанности, а общительные и активные — с тревожным типом.

Ученые сделали вывод, что люди с избегающим типом привязанности, скорее всего, уделяют недостаточно внимания питомцу или не защищают его в угрожающих ситуациях, что может спровоцировать склонность к агрессии и пугливости.

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Анна Морозова