Домашние животные замедляют ухудшение памяти у пожилых
Наличие питомцев замедляет ухудшение работы мозга у людей старше 51 года, показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.
Наличие питомцев замедляет ухудшение работы мозга у людей старше 51 года, показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.
Для анализа использовались данные 637 участников исследования BLSA в возрасте от 51 до 101 года (средний возраст — 75 лет). За ними наблюдали от года до 13 лет. Люди старше 80 лет проходили тесты для оценки умственных способностей ежегодно, а более молодые — раз в четыре года. У 29% участников были кошки, собаки или другие питомцев.
С возрастом умственные функции снижались у всех испытуемых без исключения, но у владельцев домашних животных гораздо медленнее, — даже с учетом других факторов.
«Память, исполнительная функция, речь, психомоторные способности и скорость обработки информации за десять лет меньше ухудшились у участников, которые держали питомцев», — сообщили ученые.
У владельцев кошек, однако, в меньшей степени сохранились память и речевые функции. Защитный эффект был наиболее выражен у тех, кто выгуливал своих собак.