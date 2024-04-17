Народные приметы на Вознесение Господне

Существует мнение, что в этот день Иисус Христос продолжает передвигаться по дорогам, и, чтобы случайно не попасть в Него и не оскорбить, не следует выбрасывать мусор. Примета существует с древних времен, когда практики централизованного сбора мусора в специально отведенных для этого местах не было. Поэтому следовать ей или нет — личное дело каждого. Если вы беспокоитесь на этот счет, можно обратиться в церковь и уточнить о правилах у священнослужителей.