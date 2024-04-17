Народные приметы на Вознесение Господне

В Евангелии говорится, что после воскресения Иисус Христос 40 дней провел на земле в окружении учеников и верующих. В последний день перед восхождением он собрал апостолов, произнес проповедь и вознесся на небеса.
40-й день после Пасхи отмечается как праздник Вознесения. Как и со многими церковными датами, с ним связаны христианские традиции и поверья, укоренившиеся в обществе. О народных приметах, обычаях и запретах, связанных с днем Вознесения, расскажем в нашем материале.
Как правильно отметить Вознесение
Существуют церковные традиции проведения этого праздника. Расскажем о каждой.
|Посетите богослужение в церкви
|Вечером, накануне дня Вознесения, в храмах начинается праздничная служба, а в четверг утром проводится литургия. В церквях с большим количеством прихожан часто проводят две утренние службы, чтобы присутствовали все желающие
|Совершите добрый поступок
|В этот день принято помогать нуждающимся и не отказывать в милостыне
|Помолитесь
|Отложите все несрочные дела и посвятите день обращению к Богу и размышлениям об этом дне
|Организуйте праздничный ужин
|Соберитесь вместе с близкими за одним столом
Погодные приметы
Когда еще не было науки метеорологии, люди пытались найти определенные закономерности, чтобы спрогнозировать погоду. Так появилось множество примет на разные дни. Расскажем, какие из них связаны с праздником Вознесения.
- Дождь и хмурое небо — к неурожайному году, недугам и болезням, а также плохой погоде на Ильин день;
- яркое солнце и жара означают, что летом не будет засухи, урожай будет хорошим;
- cильный холодный ветер принесет засуху и трудности для земледельцев;
- если птицы летают низко, то скоро похолодает.
Приметы про здоровье и благополучие
Люди всегда понимали, что один из главных аспектов жизни — здоровье, поэтому многие приметы связаны с ним. Вот наиболее популярные из них.
- Считалось, что в день Вознесения весна окончательно отступает и начинается лето. Крестьяне верили, что способны улучшить рост ржи, поэтому семьями выходили в поля, водили хороводы и трапезничали, а вечером разжигали костры.
- Утром всегда ожидали обильную росу: люди думали, так земля оплакивает уход Иисуса. Эта капли влаги считались целебными, поэтому люди старались умыться ими. Знахарки же собирали ее для своих обрядов.
- Не только утренняя роса, но и водоемы наделялись целительной силой. Поэтому, чтобы уберечься от недугов, было принято купаться в реках и озерах.
- Знахарки также выходили собирать лекарственные травы. Считалось, что их действие усиливалось в этот день.
Приметы про удачу и исполнение желаний
Конечно, все мечтали о хорошей и счастливой жизни, поэтому некоторые приметы связаны именно с удачей и воплощением желаний.
- Услышать пение соловья — к году, наполненному счастьем и везением. Однако если поймать эту птицу, был риск притянуть сложности и беды.
- Сны, увиденные накануне Вознесения, могут стать пророческими.
- Считается, что человек, который родился в день Вознесения, будет удачливым и проживет долгую и счастливую жизнь.
- Если в этот день что-то попросить у Бога, то желание обязательно исполнится. Однако нельзя молить о финансовом благополучии, это плохая примета.
Что можно делать на Вознесение
Этот праздник, как и в другие крупные церковные даты, сопровождают традиционные обычаи. Давайте рассмотрим основные.
- Не рекомендуется устраивать грандиозные застолья, однако допустимо собраться за одним столом с родными и друзьями.
- На Вознесение нет обязательного поста, поэтому на праздничном столе стоят разнообразные блюда, включая мясные.
- Издавна на этот праздник готовили особые блюда, символизирующие восхождение Христа на небеса. Одним из таких кушаний была выпечка в виде лестницы с семью ступенями или пироги с начинкой из зеленого лука, на которые наносили семь полосок из теста.
Эта выпечка известна как «лесенка» или «лествица». Такие блюда подаются во время праздничной трапезы, ими угощают родственников, друзей и соседей. Также хозяйки пекли блины в форме обуви, которые называли «лапотками» или «лапоточками». Считалось, что Христос за время пребывания на земле износил свою обувь и нуждался в новой.
Что нельзя делать на Вознесение
Помимо традиций и обычаев, есть рекомендации о нежелательных поступках в праздничный день.
- По церковным канонам, накануне и в день больших праздников не проводят венчания. Конечно, зарегистрировать гражданский брак никто не запрещает, но для заключения церковного придется выбрать другую дату.
- На Вознесение не принято ругаться, злиться на кого-то, сквернословить, вступать в спор и желать кому-то плохого. Это светлый праздник, все негативное не должно омрачать этот день.
- Согласно легенде, после воскресения Иисус Христос 40 дней ходил в образе нищего, прося милостыню. Поэтому в день Вознесения считается неправильным отказывать нуждающимся в пожертвовании и помощи.
- В старину люди верили, что если кто-то стучится в дом на Вознесение, то это пришел сам Христос, только в чужом обличье. Поэтому если кто-то пришел в гости, то отказывать нельзя.
- Этот день лучше посвятить молитве, походу в храм, добрым делам и встречам с близкими. Несрочные дела и физическую работу лучше отложить на другое время.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые популярные вопросы о празднике.
Можно ли выносить мусор на Вознесение?
Существует мнение, что в этот день Иисус Христос продолжает передвигаться по дорогам, и, чтобы случайно не попасть в Него и не оскорбить, не следует выбрасывать мусор. Примета существует с древних времен, когда практики централизованного сбора мусора в специально отведенных для этого местах не было. Поэтому следовать ей или нет — личное дело каждого. Если вы беспокоитесь на этот счет, можно обратиться в церковь и уточнить о правилах у священнослужителей.
Какую работу нельзя делать в Вознесение?
Вознесение всегда приходится на четверг, поэтому полностью отложить рабочую деятельность у вас вряд ли получится. Однако постарайтесь отказаться от тяжелого физического труда дома или в саду. Также рекомендуется воздержаться от рукоделия, стирки и уборки — лучше навести порядок в доме до праздника.
Можно ли ходить на кладбище в Вознесение?
Существует поверье, что на Вознесение открываются врата мира мертвых, и они могут увидеться с близкими и вспомнить земную жизнь. По этой причине многие ездят в этот день на кладбище и поминают усопших родственников и друзей.
У церкви не существует запретов на посещение кладбища в тот или иной день. Верующие могут вспоминать своих близких в любое время. Просто по большим церковным праздникам в храмах не проводят заупокойные богослужения. Для особых поминовений в церковном календаре установлены Родительские субботы.
Автор: Ольга Толкачева