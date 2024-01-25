Народные приметы на Красную горку

Считается, что если в первое воскресенье после Пасхи совершать определенные действия, то можно найти любовь на всю жизнь и стать счастливым. Это приметы на Красную горку. Праздник отмечают на восьмой день после Пасхи. То есть в 2024 году он выпадает на 12 мая. Узнайте о том, как выйти замуж, привлечь удачу и богатство, предсказать погоду без синоптиков, а также что можно и нельзя делать в этот день по народным поверьям.

На Руси Красная горка считалась началом настоящей теплой весны. | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как правильно провести Красную горку

Красная горка — это народное название церковного праздника Фомино воскресенье, посвященного воспоминанию апостола Фомы о явлении Христа. На Руси этот день считался началом настоящей теплой весны. Люди водили хороводы и жгли костры на горках, так как они первыми просыхают после таяния снега. Молодые парни и девушки надевали свои самые красивые наряды. Красный — значит красивый (красна девица, весна-красна). Отсюда и название — Красная горка.

Есть у этого дня и третье название — Антипасха. Но это не противопоставление, а как бы повторение прошедшего праздника на восьмые сутки.

Издавна люди верили: чтобы в жизни все складывалось удачно, нужно правильно провести Красную горку. Вот несколько советов, которые передаются из поколения в поколение.

Отдыхайте В этот день запрещается работать. Особенно если это тяжелый физический труд Идите гулять Желательно идти туда, где проходят массовые праздники. Если ничего такого в вашем городе в этот день нет, то отправляйтесь в ресторан или театр. Если у вас есть вторая половинка, обязательно идите вместе Зовите гостей и веселитесь В этот день принято накрывать на стол, звать гостей или самому идти в гости. Надевайте лучшие наряды Раз уж нужно выходить в общество в этот день, то, конечно, стоит нарядиться. Особенно если вы пока одиноки. В этот день есть большой шанс встретить свою судьбу Избегайте конфликтов Народная мудрость гласит: «Если поругаетесь в этот день, то не помиритесь до самой Троицы»

Приметы о браке и замужестве

Главная примета праздника: кто женится на Красную горку — будет счастлив в браке.

По количеству свадеб этот день сравнится разве что с красивыми датами, в которых повторяются цифры. Считается: кто на Красную горку женится, тот вовек не разженится. Если вы задумаете расписаться в ЗАГСе в этот праздник, бронируйте время заранее, так как желающих очень много. В некоторых городах даже проходят массовые церемонии бракосочетания.

На самом деле раньше женились на Красную горку, потому что так было удобно. Празднику предшествует череда постов — не до застолий. И за это время накапливалось много желающих сыграть свадьбу. Отсюда и традиция, которая переросла в примету.

Главная примета праздника: кто женится на Красную горку — будет счастлив в браке. | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Считается, что если девушка придет на праздник с мужчиной, а еще лучше — незнакомым, то она скоро найдет жениха.

В этот день незамужним и неженатым нужно приложить максимальные усилия, чтобы с кем-то познакомиться. В старину на Красную горку юноши и девушки устраивали своеобразные смотрины. Надевали все самое лучшее, танцевали, водили хороводы.

Можно попробовать использовать эту примету и в наше время. Например, познакомиться на специальном сайте и первое свидание назначить именно на Красную горку. А вдруг сработает?

Девушкам, мечтающим о замужестве, нужно носить с собой в этот день свадебные атрибуты.

В старину девушки, которые хотели поскорее выйти замуж, носили с собой элементы из наряда невесты, например, свадебные ленты. Сегодня это может быть подвязка или белые кружевные перчатки. Их необязательно надевать, можно просто положить в сумочку. Также одиноким девушкам в этот день рекомендуется испечь свадебный каравай. И тогда, обещают, свадьба будет уже в следующем году.

Приметы погоды

Теплый вечер и тихая ночь на Красную горку — значит будет жаркое и сухое лето. И наоборот: выдался пасмурный день — тепла и дальше не жди. Лето будет холодное и дождливое.

Так как этот весенний день считался особенным, то люди уделяли внимание всем явлениям природы и пытались найти связь между ними и предстоящим летом.

Ясное небо на Красную Горку, светит солнце — урожай будет хорошим.

Эта примета вытекает из предыдущей. Понятное дело: если с летом повезет, то и рожь хорошо взойдет, и овощи будут. А если зарядят дожди, все сгниет и будет голод. Поэтому приметы были очень важны для земледельцев.

Ясное небо на Красную Горку, светит солнце — урожай будет хорошим. | Источник: Комсомольская правда

Приметы на удачу и везение

Приснился умерший родственник — все будет хорошо.

Может, сон и не самый приятный. Однако он означал у наших предков, что родные с небес следят за ними и оберегают.

Если к этому дню на лице выступили веснушки, то весь год вас ждет счастье и удача.

Если верите, подставляйте лицо солнышку в апреле и мае, чтобы оно успело украсить вас к сроку.

Бросить монетку в колодец — на счастье и исполнение желания.

План такой: во-первых, находим колодец. В наше время с этим могут быть проблемы. Возможно, придется ехать в село. Но чего ни сделаешь ради исполнения мечты! Во-вторых, не забудьте монетку. А то приедете на место, а у вас только кредитка в кошельке. И в-третьих, правильно и подробно формулируйте свое самое заветное желание.

Денежные приметы

Умыться с иконы — к достатку.

На Красную Горку было принято мыть иконы в своем доме. А затем этой водой нужно было умыться всем, кто живет под одной крышей. В народе верили, что это самый действенный обряд для стабильного дохода в текущем году.

Надеть красную одежду — привлечь богатство.

Этот цвет считался особенным: праздничным, красивым. И конечно, он лучше всего подходил для Красной горки.

Приметы про красоту и молодость

Умыться дождем — до самой старости будешь красивым.

Конечно, для этого нужно, чтобы на Красную горку пошел дождь. Но если такое случится, то не прячьте лицо от капель.

Читать молитвы в этот день — удлинить жизнь.

В этот день читали молитвы о здравии и на долгую жизнь для себя и своих близких. Считалось, что на Красную горку они особенно действенны.

Что можно делать на Красную горку

На Красную горку принято радоваться приходу уже не просто календарной, а настоящей теплой весны. В этот день рекомендуют:

красиво одеваться;

ходить весь день в красном;

гулять со своей второй половинкой;

ходить на новые свидания;

веселиться;

накрывать праздничный стол.

На Красную горку рекомендуют красиво одеваться и ходить весь день в красном. | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Что нельзя делать на Красную горку

Чтобы жить счастливо, наши предки соблюдали определенные запреты, которые нигде не были прописаны, но передавались из уст в уста. На Красную горку запрещалось:

сидеть весь день дома;

оставаться в одиночестве;

ругаться;

сквернословить;

грустить и плакать (весь год таким будет);

выбрасывать еду;

ходить неопрятным;

высаживать растения (будут слабыми);

тяжело трудиться физически;

стирать и наводить порядок в доме;

пить алкоголь.

Красная горка продолжает пасхальные традиции. Поэтому в этот день наши предки также ели куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. | Источник: Комсомольская правда

Вопросы и ответы

Не стоит забывать, что Красная горка — это время не только веселья и заигрываний молодых, но и строгих церковных правил. Ответы на следующие вопросы помогут правильно провести этот день по христианским традициям.

Можно ли молиться на Красную горку?

Как мы уже рассказали, в народе было принято обращаться Богу на Красную горку. Даже если молишься не за себя, а за близких, то и сам будешь жить долго и счастливо.

В этот день принято посещать храм, праздничную литургию. А после молитв идти домой накрывать на стол и звать гостей.

Можно ли посещать кладбище на Красную горку?

По церковным традициям считается, что лучше в этот день посетить храм, а не кладбище. Но в принципе навестить усопших не возбраняется. Главное — соблюсти правила, которых немало. Например, нельзя в этот день наводить порядок на могиле, сажать там цветы. Лучше сделать это заранее. Запрещается распивать спиртные напитки, оставлять еду (этот обычай пришел от язычников). Не берите с собой детей до года. Беременным женщинам тоже лучше на кладбище не ходить. Придя к усопшим в этот день, верующие делятся новостью о воскрешении Христа.

Что традиционно готовят на Красную горку?

Красная горка продолжает пасхальные традиции. Поэтому в этот день наши предки также ели куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Считалось, что удачу приносит еда круглой формы. Поэтому пекли блины и караваи. Праздничный стол должен быть максимально богатым.