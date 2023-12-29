Прерывистое голодание приводит к динамическим изменениям в мозге

Ученые из Китая изучали 25 добровольцев, страдающих ожирением. В течение 62 дней они принимали участие в программе периодического ограничения энергии (intermittent energy restriction или IER) — режиме, который предполагает тщательный контроль потребления калорий и интервальное голодание в некоторые дни. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Участники исследования похудели на 7,6 килограмма или в среднем на 7,8% от массы тела. Также авторы обнаружили изменения в активности областей мозга, связанных с ожирением, и в балансе кишечных бактерий. На данный момент неясно, что оказывает такой эффект и влияет ли кишечник на мозг или наоборот.

Однако наверняка известно, что органы тесно связаны, поэтому лечение определенных участков мозга может стать способом контроля потребления пищи. Изменения были зафиксированы в областях, которые важны для регуляции аппетита и зависимости. Более того, изменения микробиома кишечника, проанализированные с помощью анализов участников эксперимента, были связаны с определенными областями мозга.

«Микробиом вырабатывает нейротрансмиттеры и нейротоксины, которые попадают в мозг через нервы и кровообращение, — пояснили авторы работы. — В свою очередь, мозг контролирует пищевое поведение, в то время как питательные вещества из нашего рациона меняют состав кишечного микробиома. Следующий вопрос, на который предстоит ответить, — как работает механизм у людей с ожирением».

Недавно врач рассказал, как влияет на организм один прием пищи в день. Выяснилось, что в целом она помогает лишь в краткосрочной перспективе.

Олеся Маевская